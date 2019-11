Municipales 2020 à Reims : à chacun sa stratégie de communication

Reims, France

Quel support pour être le plus lu ou le plus vu ? A moins de 5 mois des élections municipales, le candidat à la mairie de Reims Gérard Chemla a décidé d'écrire aux habitants de Reims. Les premiers courriers arrivent ce mardi 12 novembre. Investi par la République en marche (LREM) en juin dernier, l'avocat rémois tête de liste d'"Osons Reims" avoue un déficit de notoriété et veut expliquer sa démarche. "Je n'ai jamais été élu, je n'ai jamais été maire, adjoint, je ne suis pas député donc par rapport à ceux qui sont mes challengers je ne suis pas dans le circuit", explique Gérard Chemla.

Le candidat Gérard Chemla (à gauche) dans son local de campagne avenue de Laon. © Radio France - Sophie Constanzer

La lettre de Gérard Chemla distribuée à près de 100.000 exemplaires

70.000 lettres ont d'ores et déjà été envoyées par la Poste, et près de 30.000 lettres doivent être distribuées dans les prochains jours par les militants d'Osons Reims dans les boîtes aux lettres. "Le mouvement LREM est un mouvement récent dont je ne suis pas un représentant officiel si vous voulez, donc il était important de me montrer, de dire : ok je suis avocat, mais cette fois _je me présente à vous en tant que candidat à une élection et je le fais en amont parce que j'ai du terrain à remonter en termes de notoriété politique"_, poursuit encore Gérard Chemla qui avait été candidat aux législatives en 2017.

Le candidat de la République en marche qui lance également ce mardi un appel à engagements avec Osons Reims et poursuit ses cafés débats hebdomadaires, démarrés début octobre. Le prochain est organisé ce jeudi 14 novembre sur la démocratie locale.

Le candidat socialiste Eric Quénard revendique une campagne d'"éco communication"

Le candidat socialiste à la mairie de Reims Eric Quénard a présenté lui ce mardi 12 novembre, sa démarche de communication avec des membres de sa liste "Faisons respirer Reims". Il veut moins de papier, moins de tracts, et revendique une campagne raisonnable avec des fournisseurs locaux. "J'ai quelques expériences de campagnes électorales : quand on fait un marché, quand on rencontre les habitants, et quand à la fin on se retrouve avec plein de papiers par terre je pense pas que c'est ça qu'on a envie de voir demain...",

Les goodies seront moins nombreux pour éviter le gaspillage et les tee-shirts de campagne non floqués pour pouvoir les réutiliser, promettent les membres de la liste Faisons respirer Reims. "Il faut qu'on soit irréprochables sur la manière de faire campagne... il faut se mettre en accord avec le discours qu'on porte pour une ville plus verte, plus solidaire, plus écologique", souligne Eric Quénard qui a fait appel à une agence de communication rémoise pour sa campagne. Une campagne plus économique ? Pour l'instant, aucun chiffre n'est dévoilé.

Un débat samedi avec le maire ?

De son côté, le maire sortant de Reims Arnaud Robinet n'a toujours pas annoncé officiellement sa candidature aux municipales de 2020. Mais il participera bien à un débat ce samedi 16 novembre à Sciences Po Reims, où sont annoncés également les candidats déjà déclarés Eric Quénard et Gérard Chemla. Arnaud Robinet devrait répondre aux questions en tant que maire sortant.