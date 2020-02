Municipales 2020 à Rennes : dans les coulisses de la préparation des élections

Ils sont une dizaine à s'activer en coulisse dans le grand hangar où la ville de Rennes entrepose son matériel électoral. Le temps presse, les élections approchent à grands pas. Dans un peu plus de 15 jours les Rennaises et les Rennais se rendront dans leur bureau de vote.

Chaque élément des bureaux de vote est préparé et rangé pour être installé rapidement. © Radio France - Valentin Belleville

Patrick, treize ans de métier, remplit de grandes caisses en se référant à chaque fois à la liste des choses à mettre dedans :"Il y a bien quatre boites de café dans celle-là ?" s'assure l'agent de la ville. Chargées de café, de thé, de madeleines, de bouilloires, de verres, de sucre et bien sûr de touillettes, chaque boite est destinée à l'un des 56 centres de vote de la capitale bretonne. Pour préparer la vote des élections municipales, tout est organisé avec une grande précision.

Chaque bureau de vote aura sa caisse remplie notamment de thé, de café et de madeleines. © Radio France - Valentin Belleville

Sur le pont à 5 heures du matin

Loin du tumulte de la campagne politique, ici tout se prépare dans l'ombre. Et les journées sont longues. Depuis lundi 24 février, l'équipe de Sébastien Chalois - le responsable de la préparation des élections à Rennes - est sur le pont à 5 heures du matin :"nous sommes trois équipages de trois personnes pour placer cinq panneaux d'affichages devant chaque centre de vote de la ville. Tôt le matin c'est le meilleur moyen pour aller vite et ne pas gêner la circulation des Rennais". A l'approche des élections, ce sont "de grosses journées pour l'équipe" confie le responsable mais c'est aussi une période "intéressante et pleine de responsabilités".

Les équipes des services techniques de la ville tournent à plein régime à deux semaines du premier tour des élections municipales à Rennes. © Radio France - Valentin Belleville

En quatre jours, l'ensemble des panneaux d'affichage ont été posés. Les derniers le sont ce jeudi. Dès lundi 2 mars, date officielle du début de la campagne pour les élections municipales, l'ensemble des listes inscrites pourront y apposer leurs affiches politiques.

Installation des bureaux de vote la semaine prochaine

Pour l'équipe de Sébastien Chalois, cette étape n'est que la face immergé de l'iceberg qui les attend encore. Dans quelques jours, ils recevront les bulletins de vote qu'il faudra trier, compter puis répartir entre chaque centre. Puis c'est l'ensemble des bureaux de vote qu'il faudra aménager. "Tout ce qui est chaises, tables, bancs, isoloirs, on commencera à les installer dans les écoles la semaine prochaine". Puis ce sera au tour des gymnases, mais pour ceux-là il faudra attendre le samedi 14 mars, la veille des élections :"les gymnases sont utilisés toute la semaine donc pour éviter de gêner les activités on fera ça au dernier moment", explique Sébastien Chalois.