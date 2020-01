Municipales 2020 à Rennes : reportage avec les militants et candidats qui tractent au marché des Lices

Rennes - France

Certains sont arrivés tôt ce matin, à la fraîche, il y a à peine trois degrés au thermomètre au marché des Lices dans le centre de Rennes. Les allées ne sont pas encore bondées, mais les militants écologistes, socialistes et de droite sont déjà en place, tracts à la mains.

Véronique, soutien convaincu de la maire sortante Nathalie Appéré, tracte pour la première fois : "On va voir comme ça va se passer, je suis motivée et j'espère transmettre mon enthousiasme". Emmitouflée dans son écharpe elle interpelle les badauds venus chercher leurs légumes :"on ne vote pas à Rennes désolé !" C'est le problème au marché des Lices, certains viennent de loin pour en profiter.

Les militants de tous âges sont mobilisés pour tenter de glaner quelques voix à moins de deux mois du premier tour des municipales. © Radio France - Valentin Belleville

Militant à 18 ans

Près d'un maraîcher, c'est un fervent soutien de Charles Compagnon, le candidat de la droite et du centre qui, du haut de ses 18 ans va à la rencontre des gens. En classe de terminale au lycée Saint-Vincent à Rennes, Baptiste est là avec plaisir :" J'aime ma ville, quand je me réveille pour _aller tracter c'est avec le sourire_. On rencontre des gens, on peut échanger et ça c'est super important, j'adore faire ça".

"Tracter c'est autant grisant que démoralisant", Charles Compagnon, candidat de la droite et du centre à Rennes

A quelques pas, il y a celui pour qui ce lycéen tente de convaincre les passants, Charles Compagnon. L’ancien président du Carré Rennais, l’association des commerçants du centre-ville, est présent aux côtés de son équipes. Pour lui, tracter c'est _"_grisant autant que démoralisant : quand quelqu'un nous dit qu'on représente tout ce qu'il défend, c'est grisant. Quand deux minutes plus tard un autre nous dit qu'il nous déteste, c'est démoralisant. C'est comme ça. Mais tous les échanges sont intéressants. On affine notre programme aussi avec les discussions sur les marchés".

Yann, retraité, tracte pour les écologistes depuis une dizaine d'années. © Radio France - Valentin Belleville

Plus loin c'est Yann, un retraité qui distribue des tractes pour la liste des écologistes. Il milite depuis une dizaine d'années. Même si c'est un habitué, il est impressionné cette année :"Depuis les résultats des européennes de l'année dernière on a un retour nettement plus positifs désormais".

Candidats, militants, tous l'affirme, ils seront présents sur les marchés Rennais pour discuter et tenter de convaincre le plus de monde et ce, jusqu'au premier tour des élections municipales le 15 mars.