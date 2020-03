A l'occasion des élections municipales, France Bleu Armorique et France 3 Bretagne vous proposent un débat en direct avec les candidats à Rennes ce mercredi 11 mars à partir de 21h05.

Municipales 2020 à Rennes : un débat sur France Bleu Armorique et France 3 Bretagne ce mercredi 11 mars

France Bleu Armorique et France 3 Bretagne vous proposent un débat en direct.

Dans la dernière ligne droite avant le premier tour des élections municipales. France Bleu Armorique et France 3 Bretagne s'allient une nouvelle fois pour vous proposer deux débats en direct le mercredi 11 mars à partir de 21h05. Avant de s'intéresser aux enjeux de Vitré, Laëtitia Cherbonnel et Robin Durant interrogeront les candidats à la mairie de Rennes.

Sécurité, immobilier et mobilité

Nathalie Appéré, la maire sortante, Carole Gandon, candidate pour La République en Marche, Charles Compagnon, ancien président des commerçants rennais et candidat divers centre, mais aussi Matthieu Theurier, candidat Europe-Ecologie-les-Verts, Enora Le Pape de la France Insoumise, le conseiller régional Emeric Salmon du Rassemblement National et Franck Darcel, représentant du mouvement régionaliste débattront autour des thèmes qui animent la campagne. Valérie Hamon de Lutte Ouvrière et Pierre Priet du Parti ouvrier sont également en lice.

Il sera question de la sécurité au sein de la ville, mais aussi du difficile équilibre entre la préservation des espaces verts et la volonté de construire plus pour accueillir de nouveaux habitants. La mobilité sera aussi au cœur des échanges.

A suivre à la radio et en vidéo sur francebleu.fr

Un débat en partenariat avec France 3 Bretagne à suivre en direct sur France Bleu Armorique et en vidéo sur francebleu.fr à partir de 21h05. A l'issue de ce premier débat, les candidats à la mairie de Vitré échangeront eux aussi sur les thèmes de la campagne.