Municipales 2020 à Riorges : Duel en perspective

Riorges, France

Et pour cette élection 2020, deux candidats sont en lice.

Le premier, c’est le maire sortant Jean Luc CHERVIN, élu pour la première fois en 1984 comme conseiller municipal et qui au fil des mandats a pris du galon et le fauteuil de maire en 2014. Pour lui l’important c’est d’avoir respecté les objectifs de son mandat.

Le programme de 2014 a été totalement réalisé, on a même fait plus que prévu. Aujourd’hui hui si on repart, c'est qu'on est satisfait de notre bilan

Jean Luc Chervin le maire sortant © Radio France - Yves Renaud

Le second Jean Marc DETOUR est un cas plus original lors du mandat qui s’achève, il était adjoint au maire chargé des sports, mais dans la commune voisine de Roanne et c’est son déménagement à Riorges qui l’amène à se présenter ici dans un esprit de renouveau.

On aimerai apporter une nouvelle vision , un nouvel élan à cette commune qui commence à s'endormir. A part moi aucun autre candidat n'a eu de mandat précédent.

Jean Marc Detour, le challenger - -

Avec ces deux candidats, on a deux visions de l’aménagement du territoire

Le maire sortant fait de la santé une de ses priorités dans cette campagne pour répondre à la désertification médicale avec la contruction d'une maison médicale pour 2022 et des médecins salariés par la commune.

Une idée de salarier des médecins municipaux que rejette son adversaire Jean Marc DETOUR qui préfère une vision plus large de l’aménagement de Riorges en concertation avec l’agglo. Le maire sortant lui est beaucoup plus réservé sur le rôle de "Roannais Agglomération" pour sa commune.

Dans une commune que l’on dit plutôt tranquille, le ton de la campagne commence à monter doucement entre les deux

Jean Marc DETOUR, le challenger attaque notamment la gestion trop tranquille de son adversaire.

'Aujourd'hui les habitants de Riorges payent excessivement d'impôts. La taxe foncière est la plus élevée du territoire et les gens n'ont pas de services.

Et de l’autre côté, le maire sortant Jean Luc Chervin lui s’étonne du ton polémique de son adversaire.

Chaque fois qu'il intervient, c'est pour critiquer la ville de Riorges. Les Riorgeois n'attendent pas de lui des miracles, on s'en est passé jusque là et ça continuera.

Le duel aurait peut-être arbitré par un candidat du rassemblement national mais faute de candidat à Roanne, il a préféré se reporter sur la commune centre