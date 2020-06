Dimanche 28 juin, pour le second tour des municipales, comme au premier tour, les électeurs de Saint-Clair-du-Rhône auront le choix entre 3 listes.

Municipales 2020 : à Saint-Clair-du-Rhône, 3 listes et la seule "Gilets jaunes" du pays encore qualifiée

Saint-Clair-du-Rhône, près de 4.000 habitants, en Isère, c'est en quelque sorte la capitale du R.I.C. C'est dans cette commune que s'est tenu début 2019 le premier R.I.C. Un vote symbolique avec cette question "pour" ou "contre" le référendum d'initiative citoyenne, mesure phare des "Gilets jaunes". Près de 600 personnes s'étaient déplacées sur les 3 bureaux de vote de la commune.

Jessica De Los Muros, désignée par tirage au sort pour mener cette liste estampillée "Gilets jaunes" par la préfecture, a réuni 129 voix mi-mars (10.64%). Suffisant pour être la seule liste "Gilets jaunes" du pays à pouvoir être au second tour.

Que ce soit avant le premier tour ou dans ce long entre-deux tours, elle dit avoir cherché à travailler avec les deux autres candidats avec une exigence : qu'ils intègrent dans le programme, le référendum d'initiative communale pour dit-elle "donner plus de pouvoir au citoyen", lui permettre d'avoir la tenue d'un référendum sur une question s'il a réuni un minimum de signatures.

Mais les deux listes n'ont pas accédé à sa demande. Des listes avec des scores bien plus forts mi-mars et qui promettent plus de démocratie participative. Mais sous des formes différentes.

Bernard Vilhon est arrivé 2e avec 40.18% des suffrages exprimés (487 voix) . Il est conseiller municipal d'opposition sortant, à la tête d'une liste étiquetée "divers droite". Il propose "des assemblées communales, c'est-à-dire faire participer au moins deux fois par an un grand nombre d'administrés sur des grands projets."

Le maire sortant, Olivier Merlin, a raté une réélection dès le premier tour de très peu. Il avait réuni un peu plus de 49% des voix. Il affirme faire "plus dans ce programme que ce qu'on avait écrit les six années précédentes (...) Le travail sera long. Il va falloir qu'il se fasse par quartiers avec les référents de quartiers."