Municipales 2020 à Saint-Étienne : des partis et collectifs de gauche et des Gilets jaunes montent une liste citoyenne

Saint-Étienne, France

Plusieurs partis et collectifs de gauche, ainsi que des Gilets jaunes stéphanois, ont annoncé mercredi après-midi leur intention de constituer une liste citoyenne pour les municipales de mars 2020 à Saint-Étienne. Comme Olivier Longeon, qui a annoncé mercredi qu'il se lance seul pour Europe Ecologie-Les Verts, ces partis et collectifs citoyens estiment que les conditions pour une union de la gauche à Saint-Étienne n'étaient pas réunies.

Assemblées de voisinage et de quartiers

Ils expliquent avoir participé à la concertation lancée il y a plusieurs mois par les socialistes et les écologistes, à travers le mouvement Saint-Étienne Demain. Mais les discussions tournaient selon eux trop autour de la future tête de liste et pas assez autour des idées et d'un projet. Les représentants stéphanois de La France insoumise, du Nouveau parti anticapitaliste, de Sainté Debout ont donc décidé de travailler sur leur propre projet, avec une partie des Gilets jaunes de Saint-Étienne, et de simples citoyens. Leur objectif est remettre le citoyen au coeur de la politique, et redonner envie à ceux qui ne votent plus de s'intéresser à nouveau à la politique.

Pour construire cette liste citoyenne et le projet qu'elle défendra, les différents acteurs veulent partir d'assemblées de voisinage et de quartier, afin de recueillir directement auprès des Stéphanois leurs propositions, sur des sujets comme les itinéraires de bus ou les horaires des piscines.