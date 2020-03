Municipales à Saint-Étienne : le projet phare de Sophie Robert

"Pour Saint-Étienne nous voulons retrouver une vie paisible, que les familles puissent circuler en toute tranquillité. Donc notre objectif est de créer une ville apaisée, sûre et propre. Pour cela nous avons construit un programme avec des propositions qui sont toutes chiffrées, budgétées, analysées pour qu'elles soient faisables. Pour retrouver de la sécurité nous augmenterons le nombre de policiers municipaux, qui seront réaffectés, non pas à la verbalisation du stationnement, mais bien à la surveillance de tous les quartiers de Saint-Étienne, 24h/24, 7j/7, pour rendre des libertés aux Stéphanois et non pas leur en enlever, mais en étant dur avec la délinquance du quotidien, avec la délinquance aussi sonore qui peut nuire et gêner beaucoup les Stéphanois. Et puis une fois que nous aurons retrouvé de la sérénité dans les rues de Saint-Étienne, et bien nous pourrons faire revenir du commerce, et pour cela il faut un accès au centre-ville qui soit facile, sans feux, gratuit, et nous avons l'intention de proposer la construction d'un tunnel souterrain qui aura un coût porté, non pas par les impôts des Stéphanois mais bien par la Métropole, avec un budget qui est déjà mis en place, déjà budgété, donc ça ne va pas gréver les finances de la ville, bien au contraire, puisque notre objectif c'est aussi de désendetter la ville".