Municipales 2020 à Saint-Étienne : les propositions d'Olivier Longeon

Olivier Longeon emmène la liste Le Temps de l'Écologie - Saint-Étienne pour le Climat. Voici ses propositions sur les thèmes retenus par France Bleu.

Sécurité et cadre de vie

"Pour nous la sécurité c'est évidemment se poser la question du sentiment de sécurité en ville, pour nous il faut redéployer la police municipale en étant plus présent notamment dans les quartiers. Mais le cadre de vie et la sécurité c'est par exemple aussi la pollution de l'air : les normes actuelles vont être renforcées et si, jusqu'à présent, on avait trois, quatre jours où pour la mesure de la pollution atmosphérique, on dépassait les normes à Saint-Étienne, à partir de cette année on va sans doute dépasser les normes plus d'une trentaine de jours par an. Donc pour nous, une des priorités c'est de lutter contre tous les polluants et toutes les pollutions de la vie, qui font qu'après on se retrouve parfois avec des maladies chroniques".

Commerce

"Pour le commerce à Saint-Étienne il est urgent d'arrêter tous les projets de décentralisation du commerce dans les zones périphériques. L'urgence des urgences, c'est de conforter le commerce dans le centre-ville, dans le centre des quartiers, aider le commerce à se développer. Et pour aider le commerce dans le centre-ville à Saint-Étienne, notre grand projet c'est remplacer le parking des Ursules par un grand jardin avec un miroir d'eau. C'est une surface avec une simple pellicule d'eau dans laquelle les enfants peuvent se rafraîchir, jouer; c'est quelque chose qu'on peut voir dans les grandes villes d'Europe et de France comme Nantes ou Bordeaux, et Saint-Étienne aura la sienne avec nous, et vous verrez que ce sera une relance du centre-ville. Et des commerces, inévitablement".

Transports

"Pour nous, les transports à Saint-Étienne ne se sont pas réellement améliorés depuis très longtemps et d'ailleurs c'est une des rares villes de cette taille où la part des déplacements en automobile continue de progresser alors qu'à l'inverse, en centre-ville, de moins en moins de Stéphanois ont une voiture. Donc nous ce que nous proposons, c'est de développer les transports pas seulement le long de la voie du tram, mais dans tous les quartiers et dans Saint-Étienne Métropole. Un de nos grands axes sera de faire une ligne de trolleybus rapide et confortable Montchovet-Métare-centre-ville et la périphérie de Saint-Étienne en passant par Montreynaud. Et puis un autre grand axe sera de tout faire pour que Région et SNCF aménagent la voie du TER entre Andrézieux-Bouthéon, Saint-Étienne et au-delà, Lyon, pour connecter convenablement cette partie de notre agglomération comme on l'a fait déjà maintenant il y a une quinzaine d'années avec Firminy-Saint-Étienne-Lyon".

Transition écologique

"L'important pour nous c'est que cette ville lutte contre le dérèglement climatique. C'est dans les villes qu'on lutte le mieux contre le dérèglement climatique, donc c'est aussi bien transformer cette ville en ville "zéro carbone", c'est-à-dire une ville qui n'aurait aucun impact sur les gaz à effet de serre. Ça veut dire isoler les bâtiments - ce qui diminuera d'ailleurs les charges de chauffage - développer les énergies nouvelles, ça veut dire ramener de la fraîcheur en ville, ramener de l'eau en ville. "Zéro carbone" c'est revoir les transports, revoir les modes de déplacement, proposer plus de vélos, plus de piétons; c'est se dire qu'en 2050 il faudrait que cette ville n'ait aucun impact sur le dérèglement climatique, et quelque part cela ferait de Saint-Étienne une ville exemplaire en Europe et en France, une métropole à son niveau".

Écoles et familles

"Pour nous, à Saint-Étienne, il y a un vrai retard sur les écoles : beaucoup d'écoles sont en mauvais état et beaucoup sont saturées. C'est le propre de beaucoup de grandes villes, mais Saint-Étienne particulièrement. La liste Le Temps de l'Écologie que je conduis a fixé comme objectif de faire des écoles oasis. Faire des écoles qui soient plus plaisantes à l'intérieur, et des écoles avec plus de verdure dans les cours, moins de goudron - c'est ça la notion d'oasis - donc des écoles qui soient plus fraîches quand les beaux jours arrivent. On voit qu'on a des records de température dès le mois de février, et nous l'idée c'est que les records de température qu'il y a malheureusement de plus en plus avec le dérèglement climatique, en mars, en avril, en mai, en juin... et bien qu'on offre aux enfants une meilleure qualité de vie dans leur école, dans une école agrandie, rénovée, restaurée. Et nous relancerons les projets école et design qui avaient été faits sous de précédentes mandatures".