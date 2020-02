Municipales 2020 à Saint-Étienne : les propositions de Pierrick Courbon

Les candidats aux élections municipales à Saint-Étienne livrent leurs projets sur cinq thématiques : la sécurité et le cadre de vie, le commerce, les transports, la transition écologique et les actions en faveur des familles (petite enfance, écoles, associations).

Pierrick Courbon est la tête de liste de Saint-Étienne Demain. Voici ses propositions sur les thèmes retenus par France Bleu.

Sécurité et cadre de vie

"C'est clair que pour nous la sécurité c'est une priorité de notre projet municipal, tout simplement parce que c'est une priorité pour les Stéphanois et nous avons effectivement un engagement majeur, c'est d'ouvrir des antennes de police municipales dans les quartiers, pour avoir une police municipale de proximité avec le développement de l'îlotage, c'est-à-dire que au niveau de chaque quartier on aura des policiers municipaux qui seront affectés à un territoire et qu'on pourra connaître, qu'on pourra identifier très facilement comme des interlocuteurs valables, à qui on peut se confier, avec qui on peut échanger au quotidien. L'idée c'est véritablement de remettre la présence de la police municipale sur le terrain, au coeur des quartiers, plutôt que de se lancer dans une course à l'échalote au niveau des moyens technologiques, nous c'est la priorité aux moyens humains et à la présence effective sur le terrain".

Commerce

"La priorité ça consiste quand-même à rappeler que Steel c'est une triple trahison pour le commerce de centre-ville et donc il faut effectivement tout faire pour soutenir notre commerce de centre-ville, la gratuité des transports en commun que nous proposons comme un sujet phare est une manière aussi de ramener davantage de monde en centre-ville et donc de soutenir notre commerce de proximité. Deux choses qui sont pour nous prioritaires, c'est l'instauration d'une taxe sur les friches commerciales pour lutter contre la vacance et inciter les propriétaires soit à faire baisser les loyers, soit à faire des travaux pour moderniser les commerces. Et nous voulons également nous appuyer sur la foncière commerciale qui aujourd'hui ne sert pas à grand chose, pour étendre son périmètre notamment pour permettre l'installation de nouveaux commerces, en particulier dans les quartiers périphériques, sur la base du système de location-gérance qui existe dans un certain nombre de communes rurales pour maintenir le dernier commerce, la dernière épicerie".

Transports

"C'est la priorité de notre projet municipal : la gratuité des transports en commun, bus et tram, à l'échelle de Saint-Étienne Métropole. Alors ça passe naturellement en amont par une redéfinition du réseau existant (en terme d'horaires, de dessertes, de fréquences), par le développement de parkings-relais aux portes de la ville et de la métropole. Et puis après, c'est une montée progressive de la gratuité pour toutes et tous, pour nous c'est une mesure qui est à la croisée des chemins d'un certain nombre d'urgences pour la ville : l'urgence du pouvoir d'achat, l'urgence de la transition écologique - comment on fait pour faire reculer progressivement la place de la voiture en ville - une mesure de soutien à notre commerce de proximité, une mesure aussi de sécurité par rapport aux nombreux incivilités qu'on rencontre aujourd'hui dans les transports en commun, et puis surtout, philosophiquement, pouvoir garantir le droit à la mobilité pour toutes et tous (les jeunes, les personnes modestes qui n'ont pas les moyens soit de passer le permis de conduire, soit d'acheter une voiture, et même les personnes âgées), c'est quelque chose que nous sommes fiers de défendre".

Transition écologique

"Nous proposons d'agir au niveau municipal pour faire de Saint-Étienne ce qu'on appelle une "ville résiliente", c'est-à-dire une ville qui est en capacité de s'adapter et de résister aux changements climatiques. Pour cela nous avons un plan ambitieux de développement de la présence de l'eau et de la nature en ville; ça passe par exemple par la création d'un parc "zéro béton" en coeur de ville, au niveau de l'espace qui sera dégagé par la destruction de l'Eden (rue Louis-Braille), ça passe par la découverture du Furan sur un premier tronçon, par un programme de végétalisation des cours d'école, et par la création d'un grand parc d'écoloisirs à vocation sportive sur le site du parc Jean-Marc, donc à mi-chemin entre Saint-Priest-en-Jarez, Villars et Saint-Étienne. L'idée c'est véritablement de tout faire pour avoir un véritable retour de la nature en ville, qui a été trop longtemps bétonnée".

Écoles et familles

"Deux propositions majeures parce qu'effectivement on est là sur le coeur des compétences municipales, en matière de l'école publique, laïque et gratuite : nous faisons le constat que les écoles de centre-ville sont saturées donc nous proposerons l'implantation d'un nouveau groupe scolaire en centre-ville, qui pourra peut-être trouver place sur le site de la Charité; nous voulons également renforcer les moyens humains et donc nous prenons un engagement fort, c'est celui de mettre + une ATSEM par école maternelle, ça répond aussi à un véritable besoin et pour les enfants, et pour les professionnels qui y travaillent. Et puis il nous faudra aussi travailler à la création de nouvelles places de crèche supplémentaires, c'est un vrai besoin au niveau des modes de garde à Saint-Étienne : ce que nous proposons c'est + 100 places à l'échelle du mandat, donc à l'horizon 2026".