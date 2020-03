Municipales 2020 à Saint-Étienne : qui est Gaël Perdriau ?

"J'ai 47 ans. Je suis marié, père de deux enfants. Avant d'être maire et président de la métropole, j'étais cadre commercial en entreprise. Je suis arrivé à Saint-Étienne par mes études à l'école supérieure de commerce et c'est comme ça que j'ai découvert les Stéphanois et les Stéphanoises. Je suis tombé sous le charme d'une ville industrieuse, travailleuse, solidaire, une ville qui a les bras ouverts vers les autres, qui a le sourire et le sens de l'accueil, dans laquelle je me suis senti très vite très bien, et chez moi. C'est là que j'ai souhaité travailler, fonder ma famille, m'investir en tant que conseiller municipal au service des autres. J'ai l'envie d'aller plus loin de porter cette ville, peut-être au-délà même que ce qu'elle pensait être capable d'atteindre, en devenant maire, en gagnant la confiance des Stéphanois et Stéphanoises en 2014. Ma passion, j'aurais pu dire il y a quelques années "le vélo" parce que j'aime beaucoup ce sport comme le football, c'est aujourd'hui Saint-Étienne et ses habitants parce que c'est tout simplement le combat de ma vie. Je mange, je dors, je bois Saint-Étienne. Je suis convaincu que nous sommes capables d'aller encore plus loin, je préfère le défi à la résignation. Je suis convaincu qu'on est encore capables d'inventer, d'être toujours cette ville aux mille brevets, d'être capables de surprendre, tout en oubliant personne, en ne laissant personne au bord du chemin."