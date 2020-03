Municipales à Saint-Étienne : qui est Olivier Longeon ?

"J'ai 53 ans. Je suis né à Saint-Étienne. Je suis le candidat de la liste 'Le temps de l'écologie' qui est une liste de rassemblement des écologistes à Saint-Étienne. J'y habite depuis toujours. J'ai fait de l'écologie à Saint-Étienne dans différentes associations, j'ai été directeur de la Frapna, qui est devenue France Nature Environnement Loire, ce qui m'a donné l'occasion de participer à l'écopôle du Forez. Après, j'ai travaillé pour des élus et des collectivités territoriales de la région Rhône-Alpes. Je suis passionné d'écologie, j'ai fait une formation de géographie urbaine. J'aime cette ville parce quelle a des formes différentes. C'est une ville qui a des façades moins régulières que quand on est à Paris, à Lyon ou à Grenoble. Cette hétérogénéité de la construction est très sympathique. J'aime cette ville parce qu'elle est sympa, les Stéphanois et Stéphanoises sont des gens simples, très accueillants, et du coup j'aime cette ville."