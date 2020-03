Municipales à Saint-Étienne : qui est Pierrick Courbon ?

"J'ai 34 ans. Je vis en couple à Saint-Étienne, dans le quartier Saint-Victor. Je suis père de deux enfants qui son scolarisés dans les écoles publiques de Saint-Étienne. Je suis un pur produit ligérien avec un famille isue pour partie du bassin minier de l'Ondaine et un autre partie de ma famille qui est originaire de Haute-Loire et qui était dans le domaine de l'agriculture comme de nombreuses familles de Saint-Étienne issues du mélange de la Loire et de la Haute-Loire. Je suis arrivé dans cette ville à l'âge de dix-sept ans pour y mener des études à l'université Jean-Monnet. J'ai poursuivi un master en anglais, en littérature américaine, avant ensuite d'enseigner l'anglais au lycée Honoré-d'Urfé dans le sud de la ville. J'ai ensuite rencontré Régis Juanico, député de Saint-Étienne auprès duquel j'ai le plaisir de travailler depuis une dizaine d'années et qui m'a naturellement beaucoup appris. Quand je suis arrivé à Saint-Étienne, j'ai rencontré des enseignants formidables qui m'ont ouvert l'esprit, qui m'ont donné le goût du débat d'idées, de la confrontation d'arguments, de l'engagement collectif. C'est ce que j'ai l'honneur et la responsabilité de porter aujourd'hui en tant que tête de liste dans le cadre de cette élection municipale pour faire vivre les valeurs de la gauche dans cette belle ville ouvrière de Saint-Étienne."