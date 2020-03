Municipales 2020 à Saint-Étienne : qui est Sophie Robert ?

"J'ai 47 ans. J'ai cinq enfants et quatre petits enfants. Je suis cheffe d'entreprise et par ailleurs je fais de la politique depuis vingt ans. Je suis élue au conseil régional depuis 2010, j'ai été conseillère municipale et communautaire, donc j'ai une grande expérience de la gestion des collectivités. Pour des raisons professionnelles et personnelles, je me suis installée à Saint-Étienne. J'apprécie particulièrement l'environnement de Saint-Étienne, la beauté des montagnes qui entourent Saint-Étienne. Mon activité très intense me donne envie de m'aérer, aller faire mon jogging notamment au Sommet du crêt des six soleils, c'est un lieu que j'apprécie beaucoup. J'ai constitué une liste avec des gens issus de tous horizons pour trouver des solutions pour que l'on retrouve une paisibilité dans les rues de Saint-Étienne parce que Saint-Étienne a des atouts incroyables."