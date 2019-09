Municipales à Saint-Lô : François Brière a très envie de se représenter

Le maire divers droite de Saint-Lô a "très très" envie de se représenter. Mais François Brière ne dira pas avant les vœux de début 2020 s'il sera ou non candidat aux municipales de mars prochain.

Saint-Lô, France

Le maire divers droite de Saint-Lô faisait sa rentrée ce vendredi. L'occasion pour lui de faire le point sur un certain nombre de dossiers comme les travaux du centre ville.

La rénovation du beffroi et les halles de la place de Gaulle sera terminée en novembre, juste à temps pour le marché de Noël. D'ici la fin de l'année l'avant projet sommaire de la suite des travaux sera présenté en conseil municipal. Cela consistera notamment à la réorganisation de la circulation et du stationnement dans l'hyper centre avec une zone mixte pour les piétons et les voitures.

J'ai très très envie de me représenter

La dernière phase des travaux à l'horizon 2022 sera le réaménagement de la place de Gaulle devant la mairie. Un projet qui va donc bien au delà du mandat qui s'achève en mars prochain pour François Brière. Le maire de Saint-Lô annoncera début janvier s'il est candidat à un deuxième mandat. Mais il a "très très" envie de se représenter. Il confirme d'ailleurs ce qu'il disait il y a très exactement un an lors de sa précédente rentrée politique. François Brière, élu maire de Saint-Lô en 2014, disait déjà qu'il avait "très envie de continuer en 2020".

François Brière est aussi président de la Commission de l'Administration et des Finances au Conseil Départemental. Une assemblée qui sera renouvelée en mars 2021 soit un an après les municipales et que visiblement le maire de Saint-Lô ne souhaite pas abandonnée. Pour lui, pas de problème de cumul des mandats, bien au contraire.

Concernant la création d'une commune nouvelle de Saint-Lô avec notamment Agneaux et Saint-Georges Montcoq, ce n'est pas à l'ordre du jour des prochaines municipales. Mais il faudra sans doute réétudier la question estime le maire de Saint-Lô François Brière.