Municipales 2020 à Saint-Malo : un débat sur France Bleu Armorique et France 3 Bretagne ce mercredi 4 mars

Le premier tour des élections municipales aura lieu le dimanche 15 mars. A Saint-Malo, alors que le maire Claude Renoult a choisi de ne pas se présente, sept listes sont en compétition pour prendre la mairie.

A droite et au centre, le député de la circonscription et conseiller municipal Gilles Lurton, la conseillère départementale et municipale Anne Le Gagne se feront face. Jean Coudray, issu de la majorité municipale représente la liste "Tous Malouins". Philippe Miailhes est le candidat du Rassemblement National. A gauche, les forces sont divisées avec une liste menée par Christine Bourquard pour représenter Europe Ecologie Les Verts, le PS, Génaration.S, la France Insoumise et l'UDB. Stéphane Perrin, conseiller municipal d'opposition issu des Radicaux de gauche a choisi de parti seul. Alain Guillard représente une liste citoyenne de gauche.

Ce mercredi 4 mars, France Bleu Armorique et France 3 Bretagne vous proposent dès 21h50 un débat avec les sept candidats à la mairie. L'occasion d'aborder les thèmes qui animent la campagne : le tourisme, l'immobilier et l'environnement. Ce débat, animé par Robin Durand et Benjamin Fontaine sera à suivre en direct sur France Bleu Armorique et en vidéo sur francebleu.fr