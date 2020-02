Municipales 2020 : à Saulieu le maire sortant ne repart pas au combat !

Saulieu - France

Après Auxonne, Montbard et Quetigny, France Bleu Bourgogne vous propose ce lundi une escale à Saulieu. "Capitale du Morvan", Saulieu, est aussi la plus petite commune de notre tour des villes de Côte-d'Or, à peine 2.486 habitants.

Jean-Philippe Meslin a présenté le bilan de la dernière mandature lors de ses voeux

En 2014, Anne-Catherine Loisier était élue pour un second mandat. Mais, devenue sénatrice en 2017, elle a laissé son fauteuil de maire à son premier adjoint de l'époque Jean-Philippe Meslin. Lors de ces voeux à la population ce dernier a présenté le bilan de la dernière mandature.

L'hôtel de ville de Saulieu © Radio France - Thomas Nougaillon

Plus de 4 millions investis en 6 ans

Depuis 2014, 4 millions et demi d'euros ont été investis pour l’entretien, la rénovation et la modernisation de la ville et la dette de la commune a été diminuée de près de 800 000 €. Pourtant, Jean-Philippe Meslin ne prendra pas le départ de la course à la mairie en 2020.

"Maire ce n'est pas difficile quand on aime les gens"

"Maire, ce n'est pas une fonction très difficile en soi, surtout quand on est bien entouré, quand on aime les gens, quand on aime sa commune on n'a pas tellement de difficultés" explique-t-il en préambule. En revanche "cela prend beaucoup de temps". Et du temps, Jean-Philippe Meslin, 44 ans, n'en a pas à l'infini.

L'ours de Pompon au centre-ville de Saulieu © Radio France - Thomas Nougaillon

Difficile de concilier vie professionnelle et obligations d'élu

"J'ai une situation professionnelle plutôt favorable et c'est difficile de concilier les deux. D'autant qu'aujourd'hui si le maire s'occupe de sa commune il doit aussi s'investir dans la communauté de communes. J'aurai aimé m'y investir bien plus mais c'est trop compliqué" admet-il avec une pointe de regrets.

L'emblématique Relais Bernard-Loiseau de Saulieu, véritable locomotive pour l'économie et le renom de Saulieu © Radio France - Thomas Nougaillon

Sa fierté : le nouvel espace culturel Claude-Sallier

De son passage à l'hôtel de ville, Jean-Philippe Meslin retiendra la modernisation de Saulieu, l'outil numérique qu'il a contribué à apporter dans les écoles ou encore la réalisation d'une médiathèque et surtout ce nouvel espace culturel Claude-Sallier inauguré en avril 2019 après 18 mois de travaux. "C'était un ancien couvent qui est devenu aujourd'hui l'espace culturel avec à l'intérieur des salles de conférences, de danse et de musique".

Deux listes vont concourir dont celle conduite par Martine Mazilly

Deux listes devraient prendre le départ du scrutin -les candidats ont jusqu'au 27 février pour les déposer en préfecture- parmi elles celle de Martine Mazilly. Impliquée depuis 30 ans dans la vie Municipale, lors de la dernière mandature, cette secrétaire de direction à la retraite de 66 ans, était conseillère municipale d'opposition. "Opposition" entre guillemets car Martine Mazilly explique qu'elle était plutôt dans une volonté de collaboration constructive pour faire avancer sa petite ville.

Martine Mazilly © Radio France - Thomas Nougaillon

"On est en train de s'endormir"

"Ce que l'on veut apporter à Saulieu, c'est un centre-ville plus dynamique, parce que là on est en train de s'endormir complètement" pointe Martine Mazilly. "Il y a des boutiques qui ferment, les gens n'ont plus envie de venir dans le centre-ville de Saulieu. Il faudrait aussi faire venir des entreprises ou des usines. Ce sera compliqué je pense qu'il va falloir qu'on se batte avec la chambre de commerce ou d'autres organismes. Après on verra au budget ce que l'on peut faire". Martine Mazilly présentera sa liste vendredi 7 février 2020 au marché couvert, le programme, lui, sera dévoilé le lundi 9 mars au même endroit.

La deuxième liste sera conduite par Emmanuelle Rose

La deuxième liste qui devrait concourir à ces élections sera conduite par Emmnanuelle Rose, 3e adjointe de la municipalité sortante et proche d'Anne-Catherine Loisier.

