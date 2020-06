Municipales 2020 : À Sète, l'indéboulonnable François Commeinhes élu pour un 4ème mandat

C'est le mandat qu'il a acquis avec le plus de difficultés. François Commeinhes, 70 ans, a été réélu maire de Sète dimanche 28 juin, 19 ans après sa première élection à ce poste. "Tout le monde me disait que c'était le mandat de trop. C'est ma plus belle victoire, a-t-il réagit. Cette élection est survenue dans un contexte particulièrement douloureux pour tout le monde, au plan physique, sanitaire et autre. Je crois que c'est la plus belle victoire. Le Sénat, c'était bien. La première victoire était émouvante, la deuxième victoire aussi, mais la quatrième, c'est une reconnaissance du travail effectué pour les Sétois et par les Sétois".

Quatre listes en plus de la sienne s'étaient qualifiées pour le second tour. Le candidat Commeinhes a semblé en difficultés, on le disait menacé. Il emporte finalement une victoire claire et nette face à ses deux adversaires avec 47% des voix dans ce second tour. La liste d'union de la gauche emmenée par Véronique Calueba fait 41% et Sebastien Pacull, soutenu par le Rassemblement national, doit se contenter de 12%.

Sébastien Denaja, allié à la liste d'union de la gauche de Véronique Calueba, était partagé entre déception et amertume. "On pouvait légitimement y croire, sur le terrain, où nous étions, on sentait une forme d'aspiration au changement. On est quand même tristes pour la ville parce qu'on est vraiment inquiets des projets qui pourraient être déployés. Maintenant c'est dans l'opposition qu'on va continuer à s'y affronter. Il y a une sorte de frétillement à gauche, mais il faut un peu d'efficacité. Et pour ça il faut de l'unité, du rassemblement".

À l'annonce des résultats dimanche soir, François Commeinhes a laissé éclater sa joie.