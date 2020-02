Municipales 2020 à Thionville : Patrick Luxembourger candidat de dernière minute face à Pierre Cuny

Le maire sortant de Terville a déposé jeudi soir une liste surprise pour les municipales à Thionville. Il justifie son initiative à cause d'un scandale qui pourrait éclabousser, dit-il, l'équipe de Pierre Cuny et se présente comme "un recours à droite".

La campagne des municipales à Thionville s'annonce plus animée que prévue. Grosse surprise, Patrick Luxembourger, maire sortant de la commune voisine de Terville, et qui avait annoncé qu'il se ne se représenterait pas, se lance comme candidat de dernière minute à Thionville "pour être un recours à droite" si, dit-il un scandale venait à éclabousser l'équipe de Pierre Cuny, mais l'élu n'en dit pas plus.

Il a tenu une conférence de presse ce vendredi soir à Thionville. Patrick Luxembourger évoque "des investigations de médias locaux et parisiens" qui pourraient selon lui être révélés pendant la campagne.

Patrick Luxembourger précise avoir constitué sa liste en 36 heures, présentera son projet "la semaine prochaine", sans en détailler les mesures hormis une baisse des impôts. Il estime avoir de bonnes chances de l'emporter. En 2017, lors des dernières législatives, il s'était présenté comme candidat divers droite et avait obtenu 14,32 % des voix.