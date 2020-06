Municipales 2020 à Toulouse : Eric Piolle le maire de Grenoble suit de près Archipel citoyen

INTERVIEW. Et si Toulouse tombait dans l'escarcelle d'EELV le 28 juin prochain? Les dirigeants du parti en rêvent, la droite toulousaine en fait des cauchemars. Le maire de Grenoble Eric Piolle connaît bien le Toulousain Antoine Maurice et endosse volontiers le rôle de précurseur et conseiller.

Après Grenoble en 2014, EELV espère prendre de nouvelles grandes villes aux élections municipales dans le viseur : Strasbourg, Lyon ou Toulouse. La ville rose est désignée comme un objectif ou une réelle chance depuis plus d’un an par les leaders verts au niveau national, dont l'eurodéputé Yannick Jadot.

Des échanges réguliers

Vue de Toulouse, Grenoble est l’exemple à suivre. La tête de liste d’Archipel cite souvent en exemple Eric Piolle. Il y a six ans, l'élu écologiste à la tête d'une liste composée de LFI et d'un collectif citoyen (comme il en existe depuis les années 60 à Grenoble, à l'époque on les appelait les GAM, les groupes d'action municipale) a ravi la préfecture de l'Isère au Parti socialiste. "On nous appelait les Khmers verts à l'époque! se souvient Eric Piolle. Six ans plus tard on ne fait plus peur à personne et les gens se disent que c'est le sens de l'Histoire"

On nous appelait les Khmers verts!

Le maire de Grenoble arrivé largement en tête au 1er tour le 15 mars est bien placé pour être réélu dans une quadrangulaire le 28 juin. Il échange régulièrement avec la tête de liste d'Archipel Antoine Maurice "On suit ça de près et on partage comme on peut notre expérience. En 2014, Antoine Maurice et moi, nous étions les premiers iconoclastes à nous présenter devant les électeurs, depuis nous échangeons beaucoup et finalement de plus en plus de dynamiques sont lancées en France".

"Montrer que ça marche"

"L'important c'est de montrer qu'on peut passer d'un contre pouvoir à une majorité culturelle, un débouché politique. On est en capacité d'exercer le pouvoir, c'est le témoignage que je peux apporter : montrer que ça marche. En 2014, je prenais exemple sur Lausanne, Stuttgart ou Fribourg, des villes précurseurs à l'étranger. Maintenant [Archipel] a une ville précurseur en France : Grenoble. On est la troisième zone d'emploi avec le taux de chômage le plus faible de France, ça marche pour le changement de mobilité, la lutte contre la pollution..." déroule le maire sortant écologiste grenoblois, qui s'empresse d'ajouter "Cela ne résout pas toutes les difficultés, _on ne vend pas du rêve!_" comme pour anticiper une remarque sur son bilan en terme de sécurité, très critiqué par ses adversaires.

Grenoble, un modèle duplicable à Toulouse?

Deux villes qui ont déjà basculé à gauche par le passé, deux candidats écologistes jeunes à la tête d'une coalition de partis et de citoyens. De prime abord, il y a des similitudes entre Grenoble et Toulouse mais pour Daniel Boy, directeur de recherche au Cévipof et spécialiste de l’écologie politique, la comparaison s’arrête là : "il y a une différence qui saute aux yeux c'est que la force écolo-gauche de Toulouse a eu du mal à se mettre en route et elle est relativement composite. A Grenoble, il y avait une tradition ancienne d'action citoyenne avec les GAM mais la montée des écolos a démarré il y a longtemps. Dès 2008, avec un leader connu qui est dans les batailles depuis un moment. A Toulouse, l'extrême gauche et la gauche sont historiquement fortes mais pour l'écologie c'est beaucoup plus récent et puis la liste est peut-être moins personnalisée."