Municipales 2020 à Toulouse : un premier sondage donne Jean-Luc Moudenc favori

Cette première photo va-t-elle lancer la campagne à Toulouse? Nos confrères de La Dépêche du Midi publient ce mardi une enquête de l'institut Ifop/Fiducial effectuée la semaine dernière auprès de 786 Toulousains et le résultat donne le maire sortant largement devant.

Jean-Luc Moudenc réélu dans tous les cas de figure.

Le candidat LR soutenu par LREM arriverait en tête au premier tour avec 41% des intentions de votes. Ensuite dans les hypothèses proposées aux sondés pour le second tour, le maire sortant serait reconduit au Capitole avec 49% dans une triangulaire avec la gauche et le RN , et à 54 voire 57% dans un duel avec la gauche unie. Mais l'autre enseignement de ce sondage c'est le rapport de force à gauche...

À gauche, Archipel citoyen devant.

La hiérarchie est claire à gauche, le collectif Archipel citoyen mené par l'écologiste Antoine Maurice est le mieux placé avec 25% au premier tour contre 14% pour Nadia Pellefigue et une nouvelle énergie. Deux fois moins (7,5%) pour l'ancien maire passé chez Génération.s Pierre Cohen. Dans les hypothèses de second tour, la gauche unie est évaluée entre 43 et 46% suivant la tête de liste, et c'est Antoine Maurice, encore lui, qui réaliserait les meilleurs scores.

Le Rassemblement National évalué sous les 10%

Le Rassemblement National emmené par Quentin Lamotte est évalué à 7% au premier tour. Mais, prudent, l'institut de sondage a quand même testé l'hypothèse d'une qualification au second, il est crédité dans ce cas de 6% dans une triangulaire. Enfin, on retiendra que le dissident de la majorité sortante, Franck Biasotto soutenu par le Modem, est estimé 2%.

Il reste encore trois semaines de campagne aux candidats pour conforter ou faire mentir ce sondage...