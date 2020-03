Municipales 2020 à Vitré : un débat sur France Bleu Armorique et France 3 Bretagne ce mercredi 11 mars

Dans la dernière ligne droite avant le premier tour des élections municipales. France Bleu Armorique et France 3 Bretagne s'allient une nouvelle fois pour vous proposer un nouveau débat sur les enjeux de la campagne à Vitré. Benjamin Fontaine et Robin Durant vous donnent rendez-vous à partir de 22h ce mercredi 11 mars avec les cinq candidats à la mairie.

Logement, santé et contournement routier

Après 43 années de mandat, Pierre Méhaignerie a choisi de laisser la main. Deux femmes et trois hommes souhaitent lui succéder. Isabelle Le Callennec, ancienne député, conseillère départementale et représentante du parti LR en Ille-et-Vilaine. Marie-Cécile Duchesne, actuelle adjointe à la culture. Erwann Rougier, conseiller municipal d'opposition mène une liste "écologique et solidaire", Nicolas Kerdraon incarne une liste citoyenne. Enfin, le Rassemblement National est présent avec la candidature de Hubert Sévin. Son objectif : entrer au conseil municipal de la ville.

Réputée pour son très faible taux de chômage (5%), Vitré attire de plus en plus d'habitants. La ville en a gagné 6.000 en 30 ans et doit faire face à deux défis : garantir suffisamment de logements sans trop empiéter sur les terres agricoles. Il faut aussi garantir un accès aux soins à tous. Pas évident alors que les généralistes partent en retraite sans être remplacés et que l'hôpital vieillissant attend sa rénovation. La question du contournement routier de Vitré est aussi au cœur des débats.

