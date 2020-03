Municipales 2020 : à Morlaix, Agnès Le Brun appelle au report du second tour

La maire de Morlaix et vice-présidente de l'Association des Maires de France (AMF), arrivée en seconde position avec 35,96% des voix, appelle au report du second tour des élections municipales.

A Morlaix, la maire sortante divers-droite Agnès Le Brun arrive en seconde position à l'issue du premier tour avec 35,96% des voix, derrière le candidat de gauche Jean-Paul Vermot, avec 36,9% des voix. Didier Allain, de "Morlaix Alternative Citoyenne", se qualifie également pour le deuxième tour avec 19,6% des voix. Jean-Philippe Bapceres, le candidat LREM, arrive lui dernier avec 7,5%.

L'abstention a été massive : 56,3%. Un facteur dénoncé par Agnès Le Brun qui appelle au report du second tour.

"Reporter serait la plus sage des décisions"

"Ce premier tour était déjà extrêmement périlleux à mener et on était à la limite de la rupture républicaine, compte tenu de la situation, dénonce Agnès Le Brun. Nos électeurs étaient devant un dilemme terrible entre l'exercice du droit de vote et la mise en danger. Prendre la décision de reporter le second tour serait la plus sage des décisions".