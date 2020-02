Municipales 2020 : réunion de crise à Ahuillé près de Laval, la commune recherche candidats désespérément

La commune d'Ahuillé près de Laval est dans une fâcheuse situation pour les prochaines municipales. Le scrutin a lieu les 15 et 22 mars et au 3 février, elle n'a actuellement aucune liste en course. La municipalité actuelle tire la sonnette d'alarme.

Le premier tour des municipales a lieu le 15 mars prochain mais certaines communes n'ont toujours pas de liste. C'est le cas d'Ahuillé et de ses quelques 1 500 habitants, près de Laval.

La municipalité actuelle a donc décidé de réagir alors que la date limite pour déposer une liste en préfecture est fixée au 27 février. Elle organisait vendredi 31 janvier une réunion de "crise" pour trouver des candidats, en présence d'une cinquantaine d'habitants.

Les premières questions mettent du temps à venir, et puis Gérard se lance. "Est-ce-que la vie d'actif est facilement conciliable avec la vie de maire ou d'adjoint ?", s'interroge par exemple cet habitant.

Maire et adjoints se tiendront à la disposition des nouveaux

C'est la maire de la commune, Christelle Reillon qui lui répond. "J'étais à temps plein et je suis passée à 80%. Les mardi et le jeudi après-midi, j'étais en mairie et c'est vrai que pour le maire, il faut trouver l'organisation qui convient", explique l'élue.

Un autre habitant, Tristan, se questionne aussi sur les compétences à avoir. Les adjoints lui précisent il est possible de suivre des formations. "Cela m'a rassuré. Si je suis là, c'est que je réfléchis à me lancer. Il y a aussi les conséquences de ne pas avoir de liste. Je pense que personne ne souhaite cela dans le village donc cela peut jouer dans la balance", reconnaît le trentenaire.

Cette crainte arrive rapidement dans les débats :

S'il n'y a pas de liste ou liste incomplète, comment ça se passe ?

Dans ce cas-là, l'Etat administre la commune pendant trois mois, le temps de préparer et de présenter une liste. Si cela ne fonctionne pas, Ahuillé devrait fusionner avec une autre commune. Une issue qui embête l'actuelle maire :

La fusion, pourquoi pas mais quand c'est choisi

Malgré tout, à la toute fin de la réunion, Sébastien Destais, 45 ans et déjà élu municipal à trois reprises par le passé, explique qu'il cherche à constituer une liste.

"Je ne voulais pas bouger parce que je pensais qu'une liste allait redémarrer et puis, aux vœux, on appris qu'il n'y avait personne. Quand même, pour une commune de presque 2 000 habitants, c'est pas possible. Je me suis donc dit qu'il fallait tenter le coup", justifie cet agriculteur.

Il doit réussir à trouver 18 candidats en moins d'un mois, ce que la municipalité actuelle avait fait en une année.