Municipales 2020 : Alain Claeys candidat à un troisième mandat à la mairie de Poitiers

Par Jules Brelaz, France Bleu Poitou

A un an des élections municipales de mars 2020, Alain Claeys a annoncé ce mardi sa candidature à un troisième mandat à la mairie de Poitiers. A 70 ans, l'ancien député socialiste défend son bilan et son "expérience". L'opposition écologiste et de droite déplore "un cumul des mandats dans le temps".