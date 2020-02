Municipales 2020 : après La Roche-sur-Yon, le Rassemblement national renonce à Challans

"Ce n'est pas une défaite", maintient Jean-Patrick Fillet, délégué du Rassemblement national en Vendée et candidat aux municipales à St-Hilaire-de-Riez, ce vendredi 28 février 2020. Reste qu'après le retrait de Philippe Tailledumier à La Roche-sur-Yon, Cédrid Relandeau à Challans ne fera, lui non plus, pas parti du scrutin le 15 mars prochain. Il n'a pas réussi à réunir assez de colistier autour de lui avant la date limite du dépôt de candidatures pour le premier tour fixé à jeudi 27 février.

"Nous avons eu un candidat exceptionnel qui représente la France qui se lève tôt et qui n'était pas encarté au RN", affirme Jean-Patrick Fillet. Investi trop tard, le 14 janvier, "c'était la course contre la montre et on a été battu au dernier 100 mètres, c'était compliqué de trouver les six personnes qui manquaient", plaisante le délégué RN dans le département.

"On est en train de bâtir quelque chose"

Le Rassemblement national a néanmoins déposé quatre listes, aux Sables-d'Olonne, St-Hilaire-de-Riez, Brétignolles-sur-Mer et St-Révérand. Et celui qui se présente à la mairie de St-Hilaire y croit : "Quand on regarde les chiffres de 2005, 2010, c'était compliqué, à l'époque, on était barré par Philippe de Villiers. Depuis, Marine [Le Pen] a repris le parti, on a vu avec Jordan Bardella qu'il était arrivé en tête dans 123 villes de Vendée [aux dernières élections européennes], le futur est brillant".

à lire aussi À La Roche-sur-Yon, le Rassemblement national se retire de la course aux municipales