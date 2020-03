Municipales 2020 : au Blanc, Jean Paul Chanteguet veut un centre médical communal

Avec cinq listes en course le Blanc est l'une des communes berrichonnes dans laquelle la bataille pour les municipales sera la plus disputée. Parmi les candidats, l'ancien maire, Jean-Paul Chanteguet, tente de reconquérir sa place. Les élections auront lieu les 15 et 22 mars.

Lorsqu'on parle du Blanc, on pense forcément au combat pour la santé. Après la fermeture de la maternité en 2018, le centre de périnatalité qui lui a succédé est très critiqué. Le candidat et ancien maire Jean-Paul Chanteguet veut faire de l'axe médical sa priorité : "Nous proposons la création d'un centre de santé qui serait complémentaire à la maison médicale et au centre de périnatalité. Les spécialistes recrutés seraient salariés du centre médical et la collectivité bénéficiera des honoraires". Jean-Paul Chanteguet propose que soient recrutés notamment un pédiatre et un gynécologue.

Autre proposition de l'ancien député socialiste, qu'un grand hôtel reprenne du service en centre-ville. "Nous avons eu jusqu'à 3 hôtels au Blanc, il n'y en a plus aucun? Nous avons un projet, nous sommes en train de travailler dessus. C'est très important, parce qu'il faut redonner au Blanc sa place de capitale de la Brenne".

Paysage politique entièrement recomposé

La mairie du Blanc décidément très disputée : cinq listes sont en courses dont quatre sont en fait des listes recomposées après explosion des différents camps.

A gauche d'abord. En 2008 , dans la liste conduite par Jean-Paul Chanteguet, on retrouvait Annick Gombert, en deuxième position, suivie de celui qui deviendra maire du Blanc en 2012, lorsque Jean Paul Chanteguet lui cédera la place pour se consacrer à son mandat de député, Alain Pasquer. En 2014, Alain Pasquer est réélu. Son adjointe est Annick Gombert qui deviendra elle-même maire à la mort d'Alain Pasquer, en 2015. Et en 2020, Annick Gombert est candidate à sa succession. Mais de son côté, Jean-Paul Chanteguet a décidé de repartir à l'assaut de la mairie. Nous avons donc deux listes là où en 2008, il n'y en avait qu'une.

A droite maintenant. En 2014, la liste était conduite par Pascal Roy. Parmi les noms qui la composent : Gilles Lherpinière et Françoise Perrot. Mais là encore, des tensions apparaissent et la liste se scinde. D'un côté, Gilles Lherpinière qui conserve le nom de la liste "Le Blanc, ville d'avenir" et qui s'associe à Pascal Roy. De l'autre, la conseillère départementale Françoise Perrot qui porte la liste "Le Blanc, c'est vous".

Ajoutez à cela la liste défendue par EELV dont Alain Chancel a pris la tête et vous aurez le paysage politique à la veille de ce premier tour de l'élection municipale.

