Municipales 2020 : Au Havre attend-t-on le retour d'Edouard Philippe ?

Edouard Philippe dira après le 24 janvier s'il se présente à la mairie du Havre pour retrouver son fauteuil ou bien pour faire campagne Porte Océane mais rester Premier Ministre. Qu'en pensent les Havrais, dans le quartier de Caucriauville, le plus peuplé de la ville ?

Caucriauville est le quartier le plus peuplé du Havre avec près 1/10e de la population

Le Premier Ministre Edouard Philippe consulte et négocie à tour des bras cette semaine pour la réforme des retraites mais il doit aussi avoir Le Havre dans un coin de sa tête. Il dira après le 24 janvier s'il se présente dans sa ville pour élections municipales de mars prochain. Dans le quartier le plus peuplé de la ville du Havre, à Caucriauville, qu'en pensent les habitants ?

6 personnes interviewées sur 10 plutôt favorables à son retour

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté quartier Caucriauville au Havre Copier

Caucriauville, quartier populaire, intergénérationel, interculturel, le plus peuplé du Havre avec plus de 15 000 habitants. Ici, sur dix personnes interrogées par France Bleu Normandie lors de ce reportage, six sont plutôt favorables à la candidature du Premier Ministre comme Samuel:

Il était très bien en tant que maire, très apprécié. Si il devait revenir, je voterai pour lui"

A l'opposé, Anique, habitante de la tour Réservoir, ne veut pas entendre parler du retour de l'ancien maire:

Il est égoïste, il n'aide pas les gens en difficulté. Tout pour les gens riches, pour les retraités ça ne bouge pas"

Le Premier Ministre Edouard Philippe doit se prononcer sur son avenir local après le 24 janvier et la présentation de la réforme des retraites

Kardiatou vit aussi dans cette tour mythique du quartier:

Il a fait pas mal de bonnes choses ici mais je me dis lui ou un autre, ça ne change rien"

Globalement sur les personnes rencontrées, difficile d'avoir une réponse précise sur un projet d'Edouard Philippe qui a plu mais la majorité reconnaît une bonne évolution de la ville et le capital sympathie de l'ancien maire semble intact :

On espère qu'il va revenir parce qu'on l'aime bien-Micheline"

Un couple d'habitant partagé entre Edouard Philippe et Jean-Paul Lecoq

Nicole et Daniel vivent à Caucriauville depuis trente-huit ans. Pour les prochaines élections, chacun son candidat. Madame préfère Edouard Philippe, sa personnalité, sa façon de parler. Monsieur votera pour le député communiste Jean-Paul Lecoq, ancien maire de Gonfreville l'Orcher. Il le trouve sympathique et qu'il a fait de bonnes choses pour cette commune située à côté du Havre.

ECOUTEZ ce couple : Nicole et Daniel, chacun son candidat Copier

Les affiches du candidat Jean-Paul Lecoq sont déjà bien visibles sur les panneaux du quartier Caucriauville