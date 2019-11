Municipales au Havre : Edouard Philippe confirme qu'il annoncera sa décision en janvier

Le Havre, France

C'est une décision qui est attendue au Havre : Edouard Philippe va-t-il se lancer dans la bataille des municipales ? Le Premier Ministre, ancien maire du Havre, était l'invité de la matinale de France Inter ce matin et Léa Salamé lui a posé la question. Réponse de l'intéressé "C'est très important le Havre, je ne vais pas masquer le fait que j'aime cette ville, je ne vais pas masquer le fait que j'aime être chez moi, je ne vais pas masquer le fait que j'ai aimé être maire mais aujourd'hui, je suis premier ministre et j'ai une mission à accomplir qui m'a été donnée par le président de la République et _j'ai indiqué que je dirai en janvier si j'y vais, si j'y vais pas_".

Une décision qui devrait être annoncée au Havre ?

Vous hésitez demande la journaliste ? "Non" répond le Premier Ministre "Mais j'ai indiqué que je le ferai en janvier et comme on est fin novembre, on n'est pas en janvier. et quand ce sera janvier, je vous garantis je vous le dirai.

Et l'ancien maire du Havre d'ajouter : " sachant que c'est une décision qui concerne les Havrais et moi même, je le ferai d'abord plutôt à destination des Havrais qu'ici. "