Municipales 2020 : au Havre, le PS présente un programme mais pas de liste

Le Havre, France

Toujours pas d'union de la gauche au Havre en vue de l'élection municipale. Les socialistes havrais se lancent dans la campagne des municipales avec un programme mais pas de liste ou de candidat. Le PS rend public son programme, il s'agit de 70 propositions issues d'une trentaine de rencontres avec les Havrais qui ont duré 1 an et demi, environ 200 personnes ont participé, des contributions ont également été envoyées par courrier et par mail.

Ces propositions sont d'ores et déjà budgétées car le PS ne veut pas de hausse des impôts locaux ni de suppression de postes de fonctionnaires, il s'agira plutôt de réorganiser les priorités budgétaires comme l'explique Matthieu Brasse, secrétaire du PS du Havre, conseiller municipal et conseiller communautaire:

Voici quelques exemples de propositions formulées par le PS dans son Pacte 2020-2026 Les ateliers du Havre : salarier des médecins avec le Département, ne pas armer la police municipale ou encore que les accueils de la petite enfance aient tous les mêmes horaires.

Union de la gauche obligatoire d'ici janvier

Le PS Havrais se laisse encore un mois et demi pour unir la gauche pour le premier tour de l'élection municipale. Pour l'heure, le député Jean- Paul Lecoq est candidat avec un comité citoyen et le conseiller municipal EELV (Europe Ecologie Les Verts) Alexis Deck est également tête de liste.