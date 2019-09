Municipales 2020 : au Havre, les écologistes auront une liste au premier tour

Les écologistes du Havre auront leur propre liste au premier tour des élections municipales de mars prochain. Ils veulent fédérer autour de leur projet pour l'urgence climatique et ont donc choisit de ne pas rallier le député communiste Jean-Paul Lecoq, déja candidat.

Le Havre, France

Les écologistes du Havre ont décidé de lancer leur propre liste pour le scrutin municipal de mars 2020. Europe Ecologie Les Verts (EELV) propose "de se mettre au service de la génération climat" en initiant une liste pour rassembler au delà de l'étiquette EELV.

"12 travaux écolos pour Le Havre et son agglo"

Pour l'heure pas de tête de liste désignée. Alexis Deck, conseiller municipal EELV est intéressé mais les écologistes havrais veulent fédérer autour de leur projet et non d'une personnalité. Ils ont donc lancé une liste d'idée pour rassembler au-delà des partis politiques, aussi bien à gauche, qu'à droite ou au centre. Voici un condensé des "12 travaux écolos pour Le Havre et son agglo" :

Approvisionner toutes les cantines scolaires en produits majoritairement issus de l’agriculture biologique de proximité La réalisation d’une nouvelle ligne de tramway reliant de manière franche, directe et efficace l’est et l’ouest de notre territoire, avec un parking de délestage au niveau de la Brecque Solutionner définitivement la décharge Dollemard Obliger l’examen par les conseils (municipal et communautaire) de délibérations d’initiative citoyenne à partir d’un certain seuil de signatures. Protéger et valoriser les jardins Flaubert Dédier un des trois tubes du tunnel Jenner aux transports actifs (marche, vélo) Supprimer toutes les aides publiques en faveur des activités polluantes de notre communauté urbaine (aéroportuaire, pétrochimique, croisièrisme…) et les remplacer par des subventions en direction de l’efficacité énergétique dans les logements individuels et collectifs. Donner le sens de l’équilibre à nos plus jeunes concitoyens pour transformer la ville. Notre objectif est de permettre l’acquisition de l’équilibre, de favoriser l’apprentissage du vélo, de stimuler les déplacements actifs entre le domicile et l’école Optimiser le tri et la récolte des déchets Arrêter de bétonner les terres agricoles Privilégier le tourisme durable, les randonnées et le cyclotourisme Nous lancerons une étude technique afin d’évaluer la possibilité de transformer l’une des deux cheminées de l’ancienne centrale à charbon en poste d’observation sur l’estuaire. Au pied de cette tour, nous pourrions envisager un musée consacré à la Seine, à l’estuaire et à l’intelligence de la vie ; que nous voulons apprendre à connaitre, à aimer et à protéger.

Alexis Deck, conseiller municipal EELV à propos de la liste écologiste

ça sera une liste large de rassemblement des écologistes, ouverte à tous ces citoyens qui se mobilisent pour nettoyer les plages, à ces jeunes qui se mettent en grève, qui s'organisent à travers des marches"

Pas d'alliance avec Jean-Paul Lecoq

La gauche havraise part donc divisée pour le premier tour de ce scrutin municipal. Alors que Jean-Paul Lecoq s'est déclaré candidat dès le mois de juin en voulant être le candidat de toute la gauche havraise, les discussions ont achoppé sur plusieurs points comme l'explique Alexis Deck :

Concernant l'aéroport d'Octeville, la centrale à charbon [...] nous ne pouvons pas considérer que Jean-Paul Lecoq soit un candidat écolo-compatible... au 1er tour"

Pourquoi EELV ne s'allie pas à JP Lecoq au 1er tour

En revanche, les écologistes havrais ne ferment pas la porte à Jean-Paul Lecoq pour un éventuel 2e tour.