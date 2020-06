Municipales 2020 au Mans : Stéphane Le Foll reste prudent malgré son avance confortable au premier tour

"Une élection n'est jamais jouée d'avance". Malgré son avance confortable du premier tour, Stéphane Le Foll joue profil bas. Le maire socialiste du Mans, candidat à sa réélection, a pourtant récolté 42 % des voix le 15 mars alors que son adversaire la députée sarthoise Marietta Karamanli a plafonné à 13.25%. " En 2002, lors de l'élection présidentielle, j'ai rencontré beaucoup de monde qui pensait que de toute façon Lionel Jospin serait au deuxième tour, je ne vous rappelle pas comment s'est terminée l'histoire avec finalement la qualification de Jean Marie Le Pen. Tout çà pour dire que malgré l'écart significatif du premier tour, une élection reste une élection".

Près des deux tiers des Manceaux se sont abstenus au premier tour

Si Stéphane Le Foll reste prudent c'est aussi parce que 2/3 des Mancelles et des Manceaux ne se sont pas rendus aux urnes le 15 mars dernier. Il y avait bien sûr la crainte du coronavirus mais les prémices de l'épidémie en France sont-ils la seule explication au fort taux d'abstention du premier tour (63.56%) ? " Si ce faible taux de participation ne concernait que Le Mans, on pourrait considérer qu'il y a un problème local mais on a eu un phénomène d'abstention partout en France qui est lié à un contexte [celui du coronavirus]" note Stéphane Le Foll qui n'élude pas la question d'un éventuel problème démocratique ou de représentativité des élus.

Au premier tour, près de deux tiers des Manceaux ne sont pas allés voter. Un fort taux d'abstention lié surtout au coronavirus selon Stéphane Le Foll Copier

Surtout qu'au Mans, le deuxième tour du scrutin va opposer deux candidats socialistes. "La droite républicaine qui a toujours été au deuxième tour n'est pas au deuxième tour. La liste du Rassemblement National qui avait fait près de 14% au premier tour en 2014 [15.25 % en fait] est passé sous la barre des 5% [6.05% en fait]" reconnait le candidat socialiste. "La seule liste qui a fait plus de 10 % et qui a pu maintenir, c'est celle de mon adversaire du deuxième tour". Celle de Marietta Karamanli, elle même députée socialiste et qui est aussi conseillère municipale à la mairie du Mans dans l'équipe de Stéphane Le Foll. Un duel fratricide qui a de quoi dérouter les électeurs. " C'est une situation politique qui est extrêmement troublante pour une partie de l'électorat". Notamment, pour les électeurs de droite et de La République en Marche qui ne seront pas représentés à la mairie du Mans lors des six prochaines années et qui n'ont pas donné de consignes de vote. " Et démocratiquement, je ne peux que regretter qu'il n'y ait pas une opposition comme il y a toujours eue et comme il est nécessaire d'en avoir une".

Stéphane Le Foll regrette que "démocratiquement", il n' y ait pas vraiment d'opposition au second tour de l'élection Copier

Démocratiquement, je ne peux que regretter qu'il n'y ait pas une opposition comme il y a toujours eue - Stéphane Le Foll, le maire du Mans, candidat à sa réélection

Pourquoi a-t-il alors refusé de débattre avec son adversaire Marietta Karamanli entre les deux tours ? " Parce qu'on était dans le même groupe, il y a encore six mois. Qu'on était dans le même parti pendant 20 ou 30 ans". Un refus de croiser le fer que la députée sarthoise dénonce. Marietta Karamanli parle du manque de transparence de son adversaire et de la gestion autoritaire de l'actuel maire du Mans. "Soit disant, je ne serais pas capable d'écouter les autres et de dialoguer" ironise Stéphane Le Foll." Pourquoi, si mon adversaire est toujours dans l'écoute et dans le dialogue, elle n'a pas été, elle, désignée pour succéder à Jean-Claude Boulard. Pourquoi si je suis autoritaire et si je décide tout seul, j'ai été capable de rassembler les Verts pour le deuxième tour et elle, pas ! ". La candidate écologiste Isabelle Sevère, créditée de 9.98% de suffrages au premier tour a raté de peu la qualification pour le 2e tour. Elle a choisi de s'allier avec Stéphane Le Foll plutôt qu'avec Marietta Karamanli. "Pourquoi quand moi je suis président de la Métropole, j'associe et je travaille avec les maires alors que j'apprends que si elle avait fait un accord avec les Verts, elle aurait proposé la Métropole aux Verts. Comme si c'était elle qui décidait qui était président ! Non, ce sont les maires de la Métropole qui votent". Et Stéphane Le Foll compte bien s'il est élu maire du Mans, se porter candidat à la présidence de l'agglomération.