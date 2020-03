Municipales 2020 : aucune commune sans candidat en Dordogne

Toutes les communes de Dordogne ont au moins un candidat pour les prochaines élections municipales. En tout, 172 listes ont été déposées. Le candidat le plus jeune a 18 ans, le plus vieux a 90 ans.

À moins de deux semaines du premier tour des élections municipales, on en sait plus sur les listes et les candidats en Dordogne. Selon la préfecture, aucune commune du département se retrouve sans candidat. En tout, ils sont 10 015 à se présenter. C'est légèrement moins qu'en 2014 ( 10 330).

Le plus jeune est âgé de 18 ans et le plus vieux est àLa Jemaye-Ponteyraud, il a 90 ans. Plusieurs nationalités européennes sont également représentées. Il y a des candidats Allemand, Autrichien, Belge, Espagnol, Irlandais, Italien, Néerlandais, Polonais et Portugaise

Le record à Périgueux avec 8 listes

Du côté des listes, elles sont au nombre de 172 en Dordogne. C'est plus qu'en 2014 avec 154. Il y en a 88 pour les communes de plus de 1.000 habitants. La ville où il en a plus est Périgueux avec 8 listes. Bergerac suit dans ce classement avec 6 listes, 5 à Montpon-Ménestérol. Dans le détail, deux villes ont quatre listes ; 13 en ont trois ; 36 en possèdent deux ; et 34 n'en ont qu'une.

Le premier tour des élections municipales est prévu le 15 mars, le deuxième tour le 22 mars.