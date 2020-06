Municipales à Auxerre : la ville bascule à droite, Guy Férez battu par Crescent Marault (LR)

C'est la surprise de ces élections municipales dans l'Yonne : le maire sortant Guy Férez est renversé par le candidat Les Républicains Crescent Marault. Ce dernier est élu maire avec 49,02% des voix. "Auxerre tourne la page de 20 ans de règne de Guy Férez, c'était le mandat de trop", réagit Pascal Henriat, n°3 sur la liste de Crescent Marault.

Guy Férez arrive en deuxième position avec 38,43% des suffrages, après trois mandats à la tête de la ville. Son alliance avec la liste de Maud Navarre, arrivée en quatrième position au premier tour, ne lui a pas permis de faire le plein de voix. Le candidat divers-gauche et écologiste Denis Roycourt est troisième avec 12,54% des voix. "Nous sommes un peu déçus, explique la numéro deux de sa liste, Florence Loury. On souhaitait plutôt être autour de 20% mais on a fait de nombreuses propositions qui on était reprise par M. Marault. On espère qu il aura conscience de l'urgence écologique".

Participation en hausse

Auxerre fait partie des villes qui ne suivent pas la tendance nationale au niveau de la participation : elle est en hausse pour ce second tour par rapport au 15 mars, avec 42,31% de suffrages exprimés contre 40,13% au premier tour. L'abstention reste tout de même largement supérieure aux élections municipales de 2014 : 58,01% contre 30,08% il y a six ans.