Municipales à Avallon : prime au sortant pour Jean-Yves Caullet réélu

Le maire sortant d'Avallon, Jean-Yves Caullet, est réélu avec 55,08% des voix au second tour des municipales. Il affrontait la candidate sans étiquette Sonia Patouret (34,18%) et la candidate Rassemblement National (34,18%). Il avait frôlé l'élection dès le premier tour avec 49,58% des suffrages, comme cela avait été le cas en 2014. "Ce qui est intéressant, c'est la progression en voix malgré une participation un peu plus faible, lance le maire sortant. Il y a _une vraie dynamique malgré les circonstances particulières et une très belle victoire_".

Fait notable : Jean-Yves Caullet a fait le plein de voix entre les deux tours au détriment de ses deux opposants, qui ont tous deux perdu respectivement 80 et 40 voix. "C'est quand même la première fois qu'il y a un second tour à Avallon depuis 18 ans, réagit Sonia Patouret. _Ça veut dire que l'opposition existe_, certes avec un résultat identique au premier tour, mais présente. Je ne considère pas qu'il y a un passage haut la main pour Jean-Yves Caullet". L'abstention est en hausse pour ce second tour : 61% contre 57,12% au premier tour.