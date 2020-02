Municipales 2020 : Basile Fanier inaugure son local de campagne à Sarlat

Sarlat-la-Canéda, France

Après son logo, son slogan et le nom de sa liste, Basile Fanier a inauguré son local de campagne ce samedi 1er février à Sarlat. Le jeune gaulliste a ouvert son QG au 8 avenue du Général Leclerc près de La Poste.

À 27 ans, c'est le plus jeune tête de liste en lice pour la mairie de Sarlat : "Sarlat a besoin d'un souffle nouveau. [...] Une municipale c'est d'abord une question d'homme et de projet."

Basile Fanier défend une liste apolitique Copier

Le candidat Les Républicains a refusé l'investiture de son parti. Il défend une liste sans étiquette qu'il présentera entièrement la semaine prochaine.

Pour l'instant à Sarlat, "100% Sarlat" de Basile Fanier et "Ma commune, ma planète" de François Coq sont les deux seules listes déclarées pour les Municipales 2020. Deux autres sont attendues : celle de la majorité sortante (Jean-Jacques de Péretti doit annoncer mardi 4 février s'il sera tête de liste ou non), celle de l'ancien adjoint Michel Kneblewski.