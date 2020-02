Municipales 2020 : Bayonne, la ville qui veut garder sa qualité de vie

A l'occasion des élections municipales, France Bleu Pays Basque vous propose un tour d'horizon des communes. Aujourd'hui étape à Bayonne, sous-préfecture du département et siège de la 2 ème plus grande Communauté d'Agglomération de la région Nouvelle Aquitaine.

Bayonne, France

Bayonne et ses 7 quartiers, totalement différents, est étendu sur 22 km² (Anglet 27 km² et Biarritz 12 km²). La ville est traversée par l'Adour et la Nive. Elle compte 52 400 (52 398 exactement selon le dernier recensement de 2017) habitants. Elle est la ville la plus peuplée du Pays Basque et doit faire face à une forte progression démographique soit prés de 7 000 résidents supplémentaires en l'espace de dix ans. En 30 ans, la population a pratiquement doublé.

Des bouchons exponentiels

Les emplois se concentrent sur la côte et plus particulièrement sur le BAB. Les loyers trop chers et le manque de logements ont poussé les habitants à se loger dans les communes plus à l'intérieur. La première conséquence est l'accroissement de la circulation. Les entrées de la ville sont chaque jour saturées aux heures de pointes. "Cela s'aggrave", regrette Pauline comme vous l'entendrez dans le reportage ci-dessous.

" Il y a de plus en plus de bouchons pour venir et sortir de Bayonne"

26% de logements sociaux mais prés de 7% vacants

Bayonne est toujours en tête avec ses 26% des logements. Une avance acquise il y a des années avec la construction de la Cité Breuer, ex-Zup à Bayonne Nord.

Sur le site internet de la ville, il est indiqué que "près de 4 000 logements ont été construits en dix ans, 1 000 ont été réhabilités en centre-ville". Selon les chiffres de l'INSEE, 6,6% des logements à Bayonne sont vacants.

La ville a entamé une métamorphose et de multiples chantiers pour la mise en circulation du Tram'bus. La densification des immeubles a également changé la physionomie du centre-ville. "Les petits chemins ont disparu. Avant, on pouvait en marchant traverser le centre-ville entre les maisons, en passant par les parkings. Désormais les promoteurs utilisent tous les cm² et suppriment les passages. C'est incompréhensible. On nous dit qu'il faut laisser la voiture, prendre son vélo ou marcher, mais c'est impossible", se désole Mathilde. Elle habite le quartier Saint Léon et ne se déplace qu'à pieds ou en bus.

" Les nouveaux immeubles resteront-ils dans le temps et sont-ils écologiques" s'interroge un habitant du quartier Saint Esprit

Le maire sortant Jean-René Etchegaray se représente. Il mène la liste "Toujours un temps d'avance". Il aura face à lui 3 autres listes :

celle de Mathieu Bergé - "Demain Bayonne , Bihar Baiona" celle d'Henri Etcheto - "Bayonne ville ouverte" et celle de Jean-Claude Iriart "Baiona verte & solidaire"