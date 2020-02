Municipales à Bidache : les avantages et les inconvénients de l'éloignement

On vient à Bidache pour le calme, mais on trouve aussi que la commune manque d'animation. Constat paradoxal des habitants qui assument haut et fort leur double identité: une commune gasconne ancrée en terre basque.

Ils sont nombreux à venir chercher le calme et le bon air, à l'ombre du château des Gramont à Bidache . Des jeunes couples, qui comme les vieux bidachots mettent en avant deux sujets de préoccupation: la petite enfance et les commerces. Dans les années 90 la commune réussit à stopper son déclin. Elle accueille les jeunes couples chassés de la côte par les bouchons et les prix qui flambent.

Des habitants plus jeunes

Le parking de l'école "où on peut pas se garer" © Radio France - Bixente Vrignon

Aujourd'hui 21% des 1.405 bidachots ont entre 30 et 44 ans, et loin des taux démentiels des villes avec vue sur la mer, Bidache affiche tranquillement 80% de résidences principale, et à peine 8% de résidences secondaires. La concurrence avec le tourisme n'est pas un souci: la commune n'a ni chambre d'hôtel, ni camping, ni résidence d'hôtes. En revanche de plus en plus de bidachots travaillent en dehors de leur zone: ils sont 87% à prendre au quotidien leur voiture, à peine 2% d'entre eux peuvent bénéficier des rares transports en commun qui desservent la commune.

Bidache, au bord de la Bidouze © Radio France - Bixente Vrignon

Dernier enseignement de cette étude de l'INSEE basée sur les chiffres de 2016: alors que les filles doivent se résoudre à des emplois partiels, le chômage touche plus de 20% des garçons de moins de 25 ans.