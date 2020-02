Municipales 2020 : Bidart face au casse-tête de la circulation et du logement

À l'occasion des élections municipales, France Bleu Pays Basque vous propose un tour d'horizon des communes. Étape dans l'une des villes les plus populaires de la côte basque : Bidart, qui doit faire face à l'augmentation de la circulation et au manque de logements.

Bidart, France

Bidart, ses plages, ses vagues, son sable fin et... ses bouchons. Quiconque a déjà traversé en voiture cette commune du littoral s'est déjà frotté à ses problèmes de circulation, en hiver mais surtout, en été. Et pour cause : 28.000 véhicules passent en moyenne chaque jour à Bidart, sur cette départementale 810 qui coupe la commune en deux.

"Le bruit de la circulation, _c'est en continu toute la journée_. C'est dérangeant", témoigne Marie. Cette jeune femme travaille dans la boutique de surf Akotzen, qui se trouve justement au bord de la D810. "Quand il y a une pause, à cause des feux rouges, et qu'on n'entend plus rien, cela fait du bien", ajoute-t-elle.

Le trafic est très important sur la départementale 810. © Radio France - Fanette Hourt

"Le bruit est incessant et la pollution est donc incessante, confirme Marie, une native de Bidart. L'enjeu pour moi, ce serait donc de développer encore plus les pistes cyclables et un tourisme encore plus écologique", explique cette adepte du vélo électrique.

Près de 80% des salariés qui vivent à Bidart prennent leur voiture pour aller au travail. Par ailleurs, il n'y a que trois lignes de bus et le train ne s'arrête toujours pas à la gare de la commune, malgré les demandes répétées de la mairie depuis une dizaine d'années. Résultat : la commune est envahie par les voitures.

Une population multipliée par cinq l'été

D'autant que cette commune de près de 7.000 habitants est démultipliée l'été : entre 20.000 et 40.000 personnes y vivent pendant la saison touristique. Cela a donc des conséquences sur le trafic, mais aussi, par effet domino, sur le logement.

Il y a peu de place et tout le monde veut habiter ici." — Justin, habitant de Bidart depuis 20 ans

Sophie en fait l'amère expérience. Elle vit à Bidart depuis six mois et elle cherche toujours un appartement loué à l'année. "Ce sont des contrats de dix mois, parce que les propriétaires se font trois fois le prix du loyer en très peu de temps, explique-t-elle. Pour les gens qui habitent là à l'année, c'est donc difficile de trouver un appartement en location à l'année."

Débat sur France Bleu Pays Basque

Trois listes sont en lice à Bidart :