Municipales 2020 : Boris Ravignon candidat à un deuxième mandat à Charleville-Mézières

Le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon annonce ce vendredi 15 novembre qu'il va bien briguer un second mandat en mars 2020. Il sera candidat aux prochaines élections municipales avec une liste sans étiquette.

Charleville-Mézières, France

"Je déclare ma candidature comme une déclaration d'amour à la ville" : c'est notamment par ses mots que le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon a annoncé ce vendredi 15 novembre qu'il est candidat à sa propre succession en mars 2020. Il annonce sa candidature avec une liste sans étiquette -comme c'était déjà le cas en 2014- sur laquelle sera une grande partie de l'équipe municipale actuelle.

"Poursuivre le renouveau"

Elu en 2014, Boris Ravignon estime qu'il reste beaucoup à faire pour la ville. Et il s'engage à rendre public un bilan prochainement, sur l'action municipale pendant cinq ans (vidéo protection, baisse du taux des impôts locaux, salaire du maire divisé par deux). Et le maire de Charleville-Mézières dévoile déjà certains axes de sa future campagne : résorption des friches, développement du vélo, sécurité et développement de l'emploi.