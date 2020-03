Municipales 2020 : à Brest, des cartes rebattues par la multiplication des listes

Le maire sortant socialiste François Cuillandre peut-il rempiler pour un quatrième mandat ? Entre la division de la gauche, un ex-adjoint passé chez LREM et la droite qui mise sur les questions de sécurité, difficile de prédire l'issue du premier tour.

Va-t-il réussir son pari alors que la gauche et le centre partent plus divisés que jamais à l'assaut de son fauteuil ? François Cuillandre, actuel maire socialiste de Brest, retente sa chance pour un quatrième mandat : si Brest reste un bastion historique de la gauche, le contexte de morcellement inédit de ses adversaires et ex-alliés, ainsi que sa mise en examen dans l'affaire des indemnités redistribuées à la majorité socialiste, pourraient lui compliquer la tâche.

L'éclatement des forces politiques

Le match aurait pu s'apparenter à un remake de l'élection de 2014 : face à François Cuillandre, Bernadette Malgorn est de nouveau en lice. L'ex-préfète de Bretagne était arrivée deuxième avec sa liste divers-droite, obtenant 47,28% des votes. Elle peut miser sur l'éclatement des forces de gauche pour consolider sa position dès le premier tour.

Pour la première fois depuis les années 1980, le parti socialiste ne peut pas compter sur une alliance avec les écologistes en amont du premier tour : EELV a choisi de partir aux côtés de Génération-s (mouvement de Benoit Hamon), des Radicaux de Gauche, et de l'Union Démocratique Bretonne, avec l'ambition de réitérer le succès des européennes. Les Verts ont vu aussi Thierry Fayret, candidat malheureux à la primaire PS, rejoindre leur liste. Il n'est pas le seul à avoir quitté le bateau socialiste : François Cuillandre devra aussi faire face à son ex-adjoint, Marc Coatanéa, passé depuis 2017 à La République En Marche.

Plusieurs listes de gauche entendent aussi s'imposer dans le débat : Pierre-Yves Cadalen, de la France Insoumise, peut prétendre capitaliser sur son joli score aux législatives (42,5% au deuxième tour), bien que les Brestois aient été peu nombreux à voter pour le parti de Jean-Luc Mélenchon aux Européennes. De leur côté, Lutte Ouvrière (avec Rémy Collard) et le Parti Ouvrier Indépendant Démocratique (Roger Calvez) ont bouclé leurs listes sur le fil pour faire cavaliers seuls, avec de nouvelles têtes de liste.

Le clivage droite/gauche à l'épreuve du macronisme

Le nombre sans précédent de listes candidates, dix au total, est à l'image du contexte national. Plusieurs listes sans étiquettes comptent venir perturber le classique clivage gauche/droite, à l'image de Brest La Liste Citoyenne, qui mise sur la démocratie directe et participative pour convaincre les Brestois, ou de celle de Pascal Olivard (Brest Imaginons Demain) qui a souhaité se lancer sans étiquette.

Marc Coatanéa peut-il pâtir des critiques émises envers le gouvernement, en plein mouvement contre la réforme des retraites ? Brest a voté à 28% pour Emmanuel Macron au premier tour de la Présidentielle en 2017, avec une confiance renouvelée par 24% des électeurs à LREM aux Européennes l'an dernier. Mais la grogne sociale contre l'exécutif pourrait bien rejaillir sur ses candidats aux municipales.

Difficile pourtant de faire totalement abstraction du clivage gauche-droite, surtout quand la thématique de la sécurité s'impose dans le débat. Brest est la dernière ville de plus de 100.000 habitants à ne pas avoir de Police municipale : François Cuillandre tout comme Ronan Pichon (EELV) et Pierre-Yves Cadalen (FI) y restent farouchement opposés. Du centre à l'extrême droite, tous les candidats y sont en revanche favorables (Marc Coatanéa, Pascal Olivard, Bernadette Malgorn, et Renée Thomaïdis pour le RN), certains proposant de l'armer. Même division sur la question de la vidéosurveillance.

Les transports en commun et les questions liées à l'écologie ont aussi rythmé la campagne électorale ces derniers mois. Reste à savoir quelles listes sauront tirer leur épingle du jeu sur ces thématiques. En 2014, seuls François Cuillandre et Bernadette Malgorn avaient passé la barre des 10% des suffrages pour se qualifier au second tour. Cette fois, une triangulaire voire une quadrangulaire ne sont pas à exclure.