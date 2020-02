Municipales 2020 : Ange Santini en route pour un 5ème mandat à Calvi

Calvi, Corse, France

Qui pourra battre Ange Santini à Calvi ? A la tête de la mairie depuis 1995, l'ancien Président de l’Exécutif entre 2004 et 2010 demande aux électeurs de lui accorder leur confiance pour la 5ème fois. " La dernière " dit-il. ( Très ) confortablement réélu, ce calvais pur jus dit avoir cédé aux demandes de son conseil municipal et de ses amis ( nombreux ) pour rempiler une nouvelle fois " _J'aurais pu m’arrêter mais il fallait préparer l'avenir_, avec des personnes d'expérience, en rajeunissant l'équipe pour préparer des hommes et des femmes afin qu'ils puissent prendre les rênes de la ville dans 6 ans ".

Ange Santini, dans son fauteuil de Maire de Calvi © Radio France - Didier Arnoux

Ange Santini l'affirme : ce sera sa dernière élection municipale.

Ange Santini, son bilan, ses projets, sa vision de la politique

Face au Maire sortant, Jérome Sévéon fait office de novice en politique. Ce quadragénaire, vétérinaire, investi dans la résidence hôtelière familiale veut mener une politique au plus près de la population calvaise. Il mise beaucoup sur l'engagement citoyen, sur l'échange et le dialogue pour mener à bien des projets structurants pour la cité.

Jérome Sévéon, Calvi in Core © Radio France - Didier Arnoux

Jérome Sévéon explique le sens de son engagement et sa vision de la politique

Jérome Sévéon explique sa candidature et sa vision de l'avenir de calvi

Calvi : Pour les Calvais ou pour les touristes ?

Comme toutes les cités balnéaires, Calvi est hyper fréquentée l'été et tourne au ralenti l'hiver. Commerces fermés en centre-ville, restaurants fermés de novembre à avril et hôtel en rénovation, la ville présente deux visages. Calvi festive l'été, belle endormie dès l'automne. " On hiberne ici " nous dit-on lorsque l'on demande aux ( quelques ) habitants qui prennent un café en terrasse, profitant du calme et d'une météo particulièrement clémente, ce qu'ils pensent de la Cité de Christophe Colomb.

Que pensent les calvais de leur ville ?