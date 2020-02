Municipales 2020 : candidatures à déposer avant jeudi 18h

Jeudi soir, tous les candidats devront avoir accompli cette formalité administrative : déposer leurs candidatures officielles dans les bureaux de la préfecture (à Pau pour les communes de Soule) ou à la sous préfecture de Bayonne (122 communes de l'arrondissement de Bayonne au Pays Basque).

L'accueil des candidats à la sous préfecture de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Passage obligatoire des candidats à la sous préfecture de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

L'accueil des candidats dans les communes de moins de mille habitants © Radio France - Jacques Pons

Candidatures obligatoires

Des candidatures obligatoires, d'ou l'appel lancé lundi par le sous préfet de Bayonne Hervé Jonathan. Les inscriptions concernent aussi bien les communes de plus de mille habitants que les 39 communes de plus de mille habitants (dans l'arrondissement de Bayonne). Pour les candidats la sous préfecture de Bayonne sera ouverte de 09 heures à 16 heures. Le dernier jour, jeudi prochain, le dépôt des candidatures sera clôt à 18 heures.

Le sous-préfet de Bayonne Hervé Jonathan © Radio France - Jacques Pons

Le sous préfet de Bayonne Hervé Jonathan sur le dépôt des candidatures avant le premier tour des municipales 2020 Copier

Les noms des candidats accessibles à partir du 2 mars

Le contenu des listes de candidats sera accessible au public à partir du 2 mars sur le site internet du ministère de l'intérieur. Les candidats qualifiés pour un second tour dans les communes de plus de mille habitants devront de nouveau s'inscrire en préfecture et/ou sous préfecture les 16 et 17 mars.

Les dossiers de chaque communes de l'arrondissement de Bayonne © Radio France - Jacques Pons

Les pièces nécessaires pour se porter candidat

Les pièces fournies par les candidats sont leur carte d'identité, une preuve d'inscription dans le bureau de vote de leur commune et une attestation de domiciliation dans cette commune (impôts ou acte notarié pour les récents habitants).