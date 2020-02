Municipales 2020 : Castellu di Rustinu, une bataille annoncée

Les carnets de campagne de RCFM vous emmènent en centre Corse à la découverte d'une commune atypique : Castellu di Rustinu. Au cœur de la méga communauté de commune Pasquale Paoli, le village compte sept hameaux, six en montagne et un chargé d'histoire en plaine, Ponte-Novu.

Castellu di Rustinu, un village de l'intérieur qui se trouve également confronté au décalage d'un développement de la plaine face au dépeuplement de ses hameaux de montagne. Pour nombre d'entre nous Castellu c'est Ponte-Novu, mais ce hameau n'est que l'un des sept que compte la commune. Ponte-Novu stratégiquement situé à quasi équidistance de Casamozza, Corte et la Balagne, desservi par le train, concentre plus des 3/4 des quelques 500 habitants de cette zone rurale de revitalisation (ZRR), une population qui a presque doublé en un quart de siècle. École, cantine, garderie, carte communale, zone artisanale, le maire a dû suivre et s'il en est fier aujourd'hui, Antoine Orsini, à la tête de la commune depuis 25 ans, se dit usé par la fonction et passe la main. Seulement pour lui sans union point de salut et deux listes seront pourtant à la lutte le 15 mars prochain, deux démarches sans étiquettes.

A Castellu di Rustinu, la municipalité a créé une délégation de service public pour l'ouverture d'un commerce dans le hameau de Pastureccia © Radio France - Hélène Battini

« Castellu per destinu » est menée par Antoine Caporossi, retraité sollicité par l'équipe municipale et qui s'inscrit dans une certaine continuité tout en voulant relancer l’attractivité de la commune au travers notamment de manifestations et traditions laissées de côté.

Face à lui « Castellu 2020 » elle est portée par l'enseignant Frédéric Soustre, qui de son côté s'inscrit plus en rupture avec l'actuelle mandature tout en reconnaissant ses réalisations, la démarche se veut plus proche du terrain, à la recherche d'un lien social et d'un rééquilibrage, notamment démographique, entre les hameaux.

Reportage : Carnet de campagne à Castellu di Rustinu

