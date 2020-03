C'est une drôle d'élection qui se profile à Nyons, Chatuzange-le-Goubet ou encore Guilherand-Granges : une seule liste se présente aux élections municipales du 15 mars. Les administrés ont donc le choix entre le maire sortant et le vote blanc.

Municipales 2020 : ces villes de Drôme et d'Ardèche où il n'y a qu'une seule liste

Un combat en solitaire... Dans certaines communes de Drôme et d'Ardèche, c'est une étrange bataille que mènent les maires sortants pour les élections municipales du 15 mars 2020, aucun adversaire ne veut leur prendre la mairie. A Guilherand-Granges, Chatuzange le Goubet ou encore Nyons, les citoyens devront choisir entre la liste du maire et le vote blanc (qui est mentionné dans les résultats mais qui ne compte pas dans les suffrages exprimés).

Sylvie Gaucher, actuelle mairesse de Guilherand-Granges (Union de la droite), l'assure : elle a mené une campagne "normale". Porte-à-porte, réunion publique, élaboration d'un programme politique... Seule différence, elle ne se bat contre personne pour rester à la tête de la troisième ville d'Ardèche. L'opposition de gauche, battue en 2014, n'a pas présenté de liste. Le défi consiste à motiver les électeurs, non pas à voter pour elle, mais à voter tout court. "Nous espérons un taux de participation supérieur à 50% pour confirmer l'adhésion des Guilherandais-grangeois à notre projet".

Sylvie Gaucher, seule candidate à sa réélection à Guilherand-Granges © Radio France - Claire Leys

Six communes de plus de 3500 habitants concernées dans la Drôme

Même si cette situation lui est favorable, la maire sortante dit regretter l'absence d'opposition, "cela fausse le débat démocratique", admet-elle. Dans le conseil municipal actuel, on compte trois élus de l'union de la gauche. Après l'élection de mars, l'opposition ne sera plus représentée. "Cette situation nous force à revoir nos modalités de gouvernance, à consulter davantage les habitants, car le débat d'idées, nous l'aurons avec eux", avance Sylvie Gaucher. Même promesse de la part du maire de Nyons Pierre Combes (gauche), seul candidat à sa réélection.

Pierre Combes, maire de Nyons, n'a pas d'opposant aux municipales du 15 mars © Radio France - Claire Leys

"Sur des sujets comme la transition écologique, après l'élection, nous mettrons en place des consultations citoyennes pour permettre aux habitants de faire des propositions, et nous en tiendrons compte", détaille le maire. En tout, dans la Drôme, six communes se retrouvent dans cette situation (Nyons, Chatuzange-le-Goubet, Anneyron, Montélier, Pont-de-l'Isère et Saint-Vallier). En Ardèche, seule Guilherand-Granges est concernée.