Municipales 2020 : Châteauroux Citoyen en ordre de marche

Châteauroux, France

Les élections municipales, c'est pour bientôt et à Châteauroux, une liste inédite va être soumise aux électeurs : celle de "Châteauroux Citoyen". Il s'agit d'un mouvement transversal, dont la figure principale est Antoine Léaument de la France Insoumise.

La dernière Assemblée Générale s'est tenue samedi 11 janvier, menée par Antoine Léaument qui annonce que le programme de "Châteauroux Citoyen" est prêt.

Les mesures principales sont consultables en ligne : "Nous voulons planter plus d'arbres pour faire de Châteauroux la commune la plus boisée de France, des supérettes municipales et désarmer la police municipale" balaye Antoine Léaument.

Une démarche participative

"Châteauroux Citoyen" met l'accent sur la démocratie participative : les soutiens peuvent voter pour ou contre le programme, ce vote est encore ouvert à ceux qui ne se sont pas déclarés soutien.

En plus du programme, les soutiens doivent aussi voter pour constituer la hiérarchie de la liste "bientôt bouclée, il manque 5 candidats" assure Antoine Léaument.

Dans cette liste, des Insoumis bien sûr mais aussi des Gilets Jaunes, et des citoyens non-affiliés à un parti, "certains même n'ont jamais voté" raconte Antoine Léaument.

La démarche "Châteauroux Citoyen" est particulière : il ne s'agit pas d'un candidat qui s'entoure de colistiers mais c'est bien des colistiers qu'émergera le numéro 1.

Programme et liste finalisés seront présentés le 25 janvier salle Roger Dion à Châteauroux.