Municipales 2020 : Châteauroux Citoyen mené par Antoine Léaument veut proposer une alternative à gauche

Châteauroux Citoyen, liste de gauche et écologiste aux élections municipales de Châteauroux a désigné pour tête de Liste Antoine Léaument, militant de la France Insoumise et responsable de la communication numérique de Jean-Luc Mélenchon.

Châteauroux, Indre, Centre-Val de Loire, France

Au début de la constitution de la liste de Châteauroux Citoyen, explique Antoine Léaument, un constat : celui de l'abstention qui lors des dernières élections a pratiquement atteint 50% !

"lls ont raison parce que les gens sont sans cesse trahis par les politiciens." affirme le candidat aux municipales qui revendique donc une différence avec l'ensemble du monde politique "On a cherché les moyens de redonner confiance" Pour celà quatre grandes idées sont mises en avant : Un _programme participatif_, une tête de liste désignée par les militants, des actions utiles et concrètes avant les élections (collectes caritatives, ramassage de déchets, plantation d'arbres) , transparence absolue avec réunions filmées".

Un programme élaboré grâce aux propositions de la base

"On a vraiment travaillé sur les proposition des gens avec notamment le référendum d'initiative citoyenne qui est la possibilité pour les gens de proposer d'abroger des choses ou de révoquer des élus en cours de mandat".

Autre point des menus entièrement bio pour les enfants des écoles "On propose la cantine bio et gratuite et comment _le faire avec les 158 hectares de terres agricoles castelroussines qui passeraient sous gestion municipale_".

Tête de liste, Antoine Léaument, affirme cependant n'être qu'une individualité parmi d'autres. "Je ne suis pas le seul sur la liste et c'est une liste particulièrement intéressante : On a des salariés du privé et du public, on a des retraités, on a des étudiants, on a des chômeurs, des précaires. Une liste qui ressemble aux peuples."

Face aux commerces qui ferment, Châteauroux Citoyen propose un interventionnisme poussé des pouvoirs publics _"_Investir dans des supérettes municipales pour remettre de l'économie et des emplois dans les quartiers et arrêter de tout concentrer dans le centre-ville".