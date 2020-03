Municipales 2020 : Châteauroux Demain organise son meeting de campagne ce mardi

C'est le dernier grand rendez-vous avant le scrutin pour la liste Châteauroux Demain, portée par Maxime Gourru. Cette liste, sans étiquette mais située plutôt à gauche, organise un grand meeting ce mardi 10 mars à 19h salle Barbillat Touraine. L'occasion de présenter les grands thèmes que Châteauroux Demain souhaite mettre en avant pour cette élection.

Davantage de démocratie participative

Châteauroux Demain s'est lancée en politique dans une démarche originale : elle souhaitait promouvoir la démocratie et la parole des usagers et des citoyens dans la campagne. "Il ne faut pas confondre légitimité et légalité, explique Maxime Gourru, tête de liste Châteauroux Demain. Le maire est élu légalement, et une fois élu, il fait à peu près ce qu'il veut sous réserve que son conseil municipal le suive. Mais ce n'est pas forcément légitime. Nous voulons dire aux citoyens, vous payez 27 millions d'euros d'impôts locaux par an. Vous n'avez pas un avis sur ce que l'on fait de cet argent ?"

Encourager l'économie locale

La liste Châteauroux Demain veut encourager l'implantation d'entreprises locales : " Il faut arrêter les grands projets inutiles. Nous pensons qu'il faut mieux des petites entreprises dans le local ou dans l'économie circulaire qui vont embaucher localement. Et nous voulons aussi adhérer au programme "territoire zéro chômeurs longue durée" : du travail il y en a, de l'argent aussi. Tout le monde doit pouvoir avoir un emploi" insiste Maxime Gourru.

Prendre le virage de la transition écologique

C'est l'une des priorités affichées par la liste : faire entrer Châteauroux de plain-pied dans la transition écologique. Maxime Gourru s'offusque ainsi que les places Gambetta et Napoléon aient été rénovées sans avoir été végétalisées : "C'est affligeant ! On sait l'importance des îlots de chaleur et on n'a pas même pensé à cela..."

Châteauroux demain entend, si elle est élue, faire rénover les bâtiments scolaires pour une meilleure isolation.

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars. A Châteauroux, sept listes sont en course, celles de Gil Avérous, Antoine Bonneville, Delphine Chambonneau, Véronique Gélinaud, Maxime Gourru, Antoine Léaument et Mylène Wunsch.