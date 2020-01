Municipales 2020 : Châteauroux Demain présente sa tête de liste

Une sixième liste se lance dans la course aux municipales à Châteauroux. Il s'agit de celle portée par le Collectif Châteauroux Demain. Les élections auront lieu les 15 et 22 mars.

Maxime Gourru (à gauche) et Matthieu Prudhomme, de la liste Châtearuoux Demain

châtaeuroux

Voilà donc une sixième liste en course pour le scrutin municipal à Châteauroux. Mais le projet de Châteauroux Demain est original dans sa démarche : "Nous sommes des citoyens qui nous connaissons au travers d'associations, de mouvements comme Nous voulons des Coquelicots ou la Marche pour le Climat par exemple. Nous avons aussi participer souvent aux mêmes combats sociaux. Nous avons les mêmes valeurs et avons voulu nous réunir pour construire ensemble un projet" précise Maxime Gourru, tête de liste.

Ces citoyens se sont donc répartis dans des commissions pour mener une expertise citoyenne : " Nous avons par exemple travailler sur la transition écologique autour des transports doux. Nous voudrions, si nous sommes élus, lancer un grand chantier pour rénover thermiquement dix établissements scolaires".

L'idée de Châteauroux Demain, qui se présente sans étiquette, c'est de poursuivre dans cette démarche de concertation au-delà de l'élection municipale : "La démocratie, pour nous, ne se limite pas à l'acte d'aller voter. On veut soutenir ou créer des espaces de participation, d'expression, de délibération des décisions qui concernent tout le monde".

Autre projet défendu par Châteauroux Demain, instaurer un maire tournant : la tête de liste et deux adjoints se relaieraient tous les 2 ans dans le fauteuil du maire.

Actuellement, six listes sont en course à Châteauroux : celle portée par le maire sortant Gil Avérous, celle défendue par le candidat LREM Antoine Bonneville, celle du PS portée par Delphine Chambonneau, celle du RN qui a à sa tête Mylène Wunsch, Châteauroux citoyen portée par Antoine Léaument et donc Châteauroux Demain avec maxime Gourru.