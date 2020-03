Municipales 2020 : Christian Troadec "fier et très heureux" d'être élu pour la 4e fois à Carhaix

Avec 51,87% des voix, la liste "Carhaix dynamique et solidaire" rafle la majorité des sièges au conseil municipal dès le premier tour. Sa tête de liste Christian Troadec devrait donc, lors du prochain conseil municipal, être réélu maire de la ville. "On passe dès le premier tour. Il y avait tout de même trois listes, et on fait plus de 51% dès le premier tour donc je suis très fier et heureux. "

Pas d'usure au bout de 20 ans pour Christian Troadec

Il n'y aura donc pas de second tour à Carhaix, et Christian Troadec effectuera un quatrième mandat à la tête de la ville. "Il y a quand même toujours, au bout de 20 ans de mandat, un phénomène d'usure, reconnait Christian Troadec, et le risque de déplaire à certains quand on prend des décisions. Au bout de 20 ans, les gens nous font confiance et nous disent que le travail qui a été fait est bien".

La liste "Un temps d'avance pour Carhaix-Plouguer" de Jérôme Yvinec arrive en deuxième position, avec 29,67% des suffrages, et aura donc quatre sièges au conseil municipal. En troisième position, la liste "Une dynamique de gauche pour Carhaix" de Laure Boussard obtient 18,46% des voix et donc deux sièges. Le taux de participation s'élève à 50,69% des inscrits.